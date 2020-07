Abre un paquete de pipas y no da crédito a lo que encuentra en su interior: “Dime que no es verdad”

Una joven ha compartido en redes sociales una fotografía del desagradable hallazgo que ha encontrado en un paquete de pipas sabor Tijuana que ha comprado al principio de esta semana. Una imagen que se ha convertido en viral y que ha provocado que tuviera que salir al paso la propia Grefusa para calmar a la consumidora, cuya publicación ha alcanzado en apenas unos días ola friolera de más de 6 mil retweets.

Sin embargo, el caso de 'La Bego' no es inusual, tal y como puede apreciarse por las respuestas a su publicación, las que decenas de seguidores confesaban haber vivido situaciones similares. “Lo divertido es que no eres la única”, comentaba otro seguidor, que compartía una imagen similar. Y es que, se da la situación, de que 'La Bego' se encontró un pequeño bicho que ella misma calificó de “cucaracha”.

Un descubrimiento desagradable

El sabor Tijuana es un tipo específico de pipa de la marca Pipas G de Grefusa que se caracteriza por ser salado, dulce y el conocido como umami, todo ello a la vez. Concretamente, las Tijuana están compuestas por una mezcla de: sal, azúcar, levadura, proteína de soja y maíz, lactosa, así como potenciadores de sabor, aromas y ajo y jalapeño en polvo. Además, el toque especial lo incluye un colorante tanto de caramelo como de pimentón.

No obstante, una usuaria de Twitter se encontraba un tipo de pipa muy diferente. Una pipa que, en realidad, se trataba de un bicho muy desagradable. Ella misma la calificaba de “cucaracha” y compartía la foto del insecto. “Me he encontrado una cucaracha bañada en Tijuana en mis pipas”, escribía el perfil 'La Bego' junto a tres fotografías. No obstante, uno de sus seguidores le cuestionaba la veracidad de las imágenes: “Por favor dime que no es verdad, necesito saber que no es verdad o poto todas las pipas tijuana que he comido en mi vida”. Pero recibía una respuesta esclarecedora: “Es verdad, es que te lo juro. De repente la miro y digo, hostia, tiene bien de mierda de esta que llevan las Tijuana. Y le doy la vuelta y tenía patas...”

me he encontrado una cucaracha bañada en Tijuana en mis pipas @grefusapic.twitter.com/4u7imnXmtd — la bego (@begocentrikaa) July 8, 2020

No es el único descubrimiento

El mensaje se ha vuelto tan viral que no solo se han sucedido las respuestas de repulsa a las imágenes, sino que han habido varios twitteros que compartían casos similares que les habían ocurrido a ellos. En ocasiones, con la misma marca de aperitivos. “Lo divertido es que no eres la única”, le escribía un usuario de nombre Albert, junto a una publicación del 4 de julio en la que un perfil denunciaba haberse encontrado el mismo insecto en un paquete de 'El Piponazo'.

Lo divertido es que no eres la únicahttps://t.co/1PwgYBGy46 — Albert Vila (@AlbertVila02) July 8, 2020

La respuesta de Grefusa

Tal ha sido la repercusión de la anécdota que la propia marca de pipas Grefusa ha salido al paso para responder a la usuaria de la publicación original. A través de Twitter y la cuenta oficial de la marca, respondía: “Por favor, envíanos un mail a consumidor@grefusa.com para que podamos ayudarte mejor y ver la mejor solución posible. Gracias”. No obstante, no eran pocos los seguidores que afeaban que “la mejor solución” pasaba por el control en las fábricas.