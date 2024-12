11840: El tercer premio de la lotería lleva la alegría a Catarroja, una de las localidades afectadas por la DANA

¡Tiene premio! Los décimos con el número 11840 ha sido agraciado con 500.000 euros a la serie al convertirse en el tercer premio de la Lotería de Navidad de este 2024.

El número cantado a las 9.49 horas ha sido vendido en multitud de administraciones, como en Bilbao, donde se ha vendido la mayoría, con 70 series, además de otros sitios como Llodio (Álava) y la Pobla del Segur (Lleida). Ibiza, Ferrol, Lucena, Cabra o Catarroja, son otros de los lugares afortunados.

La localidad alavesa de Llodio, con más de 21 series consignadas, sumaría un total de cerca de 11 millones.

Las localidades vizcaínas de Gernika y Abadiño han resultado agraciadas, con una serie y un décimo, respectivamente.

Asimismo, la administración del centro comercial Zubiarte de Bilbao tenía consignado un décimo del tercer premio.

MUY REPARTIDO EN ANDALUCÍA

Ya en Andalucía, la Administración El Velón de Lucena (Córdoba) ha vendido una serie completa del número, toda una "alegría" para este establecimiento que ya hace años repartió un cuarto premio de este mismo sorteo.

Esta empleada de la administración de loterías ha explicado que este local ya repartió "hace unos años" un cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

"Es una alegría y a la vez una lástima", ha dicho esta empleada, manifestando que hace sólo "un mes" falleció el padre de los responsables de este establecimiento y "le habría hecho una ilusión tremenda" vivir este momento. "Es una alegría", ha remarcado en cualquier caso.

El número 11.840 ha sido muy repartido por Andalucía, ya que han sido agraciadas las ocho provincias, repartiendo 8.100.000 euros. Entre ellas, la localidad jiennense de Úbeda ha sido donde más números premiados se han vendido, dejando dos millones de euros gracias a los cuatro billetes consignados en el Centro Comercial.

Ebn concreto en Andalucía, el 11.840 se ha vendido en Úbeda (Jaén), Almería capital, Estepona (Málaga), San Fernando (Cádiz), Cabañuelas (Almería), Cabra (Córdoba), Lucena (Córdoba), La puebla del Río (Sevilla), en Sevilla capital, en Villacarrillo (Jaén), Aguadulce (Sevilla), Utrera (Sevilla), Cenes de la Vega (Granada), Loja (Granada), en Huelva capital, en San Juan de Terrenos (Almería), Algeciras (Cádiz), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Conil de la frontera (Cádiz).

Además, también han sido agraciadas las localidades de Guadiaro (Cádiz), Puerto Real (Cádiz), Castro del Río (Córdoba), Galera (Granada), en Granada capital, en Salobreña (Granada), Santafe (Granda), Benagalbon (Málaga), Benajarafe (Málaga), El Burgo (Málaga), Torremolinos (Málaga), y Morón de la Frontera (Sevilla).

De este modo, los agraciados que tengan en sus manos el 11840, podrán cobrar un buen pellizco por cada décimo.

Las increíbles historias de anteriores ganadores de la Lotería

Cada 22 de diciembre España se paraliza. Todos, boleto en mano, soñamos con ser los agraciados y que nos toque la Lotería de Navidad. Son muchos años ya, y muchos los ganadores. Entre ellos hay ganadores discretos, de los que no se vuelve a saber nada nunca más.

Y hay gente menos discreta que alardean de su victoria. Pero todas tienen algo en común: son historias únicas. Y pensando en estas historias extraordinarias, hemos hecho un breve repaso a los momentos más emocionantes de anteriores ganadores de la Lotería.

Existe una anécdota muy famosa que sucedió en 1949. En ese año una persona soñó el número exacto, cifra por cifra, del Gordo de la Lotería. Se trataba de un malagueño que se personó en una agencia de Correos pidiendo el número 55.666, tras haber soñado que iba a ser el agraciado. Y aunque parezca imposible o poco creíble… ¡Fue el premiado!

ANAPAL Lotería de Navidad

También suena poco creíble la historia de dos amigos sevillanos que pese a haber comprado dos décimos en lugares tan dispares como Madrid y Sevilla, a ambos les toco el premio.

O la del dueño de un bar de Soria, que vendió un tercer premio en su totalidad y compró uno de los diez décimos premiados con el Gordo que acabó tocando.

Pero si hablamos de historias de ganadores de la Lotería, no puede faltar la sucedida en 2009. Podría tratarse de un guion de cine, pero no lo es. Un extranjero residente en España ganó el Gordo y pasó de no tener ni un solo euro en su cuenta bancaria a tener cientos de miles de euros.

Algo con lo que soñamos todos, pero que para esta persona era inimaginable. Queda menos para ese ansiado día 22 de diciembre en el que los sueños pueden hacerse realidad.

Hacienda avisa: Esta es la cantidad exacta que vas a ganar si te toca uno de los premios de la Lotería de Navidad, tras descontar el sablazo fiscal

En general, todos los premios que superen los 40.000 euros, además de ya tener que identificar al ganador, Hacienda "mete cuchara del 20%", explica la economista María Blanco, en Herrera en COPE.

De esta manera, de los 400.000 del Gordo, la Agencia Tributaria se queda con 72.000. Es decir, hay que quitarle los 40.000 exentos de tributar y sobre la cantidad restante, descontar el 20%. Así que lo que realmente ingresaremos 328.000 euros.

En este caso, si nos tocara el tercer premio son 50.000, realmente cotizaremos por 10.000 (el 20% son 2.000 euros), con lo que en definitiva nos embolsaremos 48.000.

El impuesto se aplica directamente mediante una retención, lo que implica que SELAE deduce el porcentaje correspondiente del premio (décimo, fracción o cupón) al momento de pagar.

De esta forma, los ganadores reciben el importe neto y no tienen que realizar gestiones adicionales para el pago de este tributo.

¿Y SI COMPARTO DÉCIMO?

Según la Agencia Tributaria, si un premio es compartido entre varias personas, los 40.000 euros exentos de impuestos se distribuyen proporcionalmente según la aportación de cada uno.

En este caso, la persona responsable del cobro actuará como representante principal y deberá justificar ante Hacienda cómo se ha repartido el premio, proporcionando los datos de todos los participantes involucrados.