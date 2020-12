Manoli, la mujer bombo, agraciada con un quinto premio: "¡Ahora espero el Gordo!"

Manoli, conocida como "La segunda Doña Manolita" y la única mujer que ha acudido disfrazada al Sorteo de Lotería de Navidad, ha ganado este martes un quinto premio con el número 37.023, 6.000 euros por un décimo.

"Un quinto hija mía, me han llamado mis hijas y las amigas, que las vende ella que tiene un bar. Me dice: '¡qué me han tocado 6.000 euros!'. Y yo le digo: '¡Ay hija mía, a ver si me llamas para decirme que me ha tocado el gordo!'", ha asegurado la agraciada a las puertas del Teatro Real

La mujer tenía la lista de los números a los que juega este año y se ha percatado de que tenía un décimo del 37.023: "¡Sí, aquí lo tengo, qué alegría!, pero espero El Gordo ¿eh? Espero El Gordo".

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de 2020 se ha celebrado por primera vez en la historia de esta tradicional cita navideña sin la presencia habitual de público, este martes 22 de diciembre, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, aunque no han faltado los incondicionales de todos los años aunque se hayan quedado en el exterior del Teatro Real, donde tiene lugar el sorteo. Así, una de las personas que no ha faltado a la cita ha sido Manoli Sevilla quien, a pesar de saber que no podía entrar, ha acudido por octavo año consecutivo a las puertas del Teatro Real ataviada con un gran bombo alrededor de su cuerpo.

En el exterior del Teatro Real está Manolita. A ella le ha tocado un Quinto premio, el 37.023. ¡Enhorabuena! https://t.co/ESe4U9h2my#LoteríaRTVEpic.twitter.com/oYwxGFvlhJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 22, 2020

Manoli Sevilla, que actualmente tiene 84 años, ha declarado a Europa Press que es el séptimo año que se disfraza y además este año el atuendo es nuevo. Sobre las 7 de la mañana ha llegado al Teatro real y ha confesado que no lo ha hecho antes "por miedo a una posible multa".

Desde la puerta del coliseo madrileño, Manoli se ha quejado por no dejar entrar al público. "Se podían haber vendido unas 20 o 30 entradas y dentro se guardan las distancias, como se han hecho en otros actos", ha afirmado.

Su familia, según ha explicado Manoli, la apoya en su decisión de acercarse cada año al Real y ya les ha dejado claro que seguirá viniendo "hasta que muera". El mayor deseo que tiene Manoli en este Sorteo es que "pase lo del coronavirus".

También se ha acercado a las puertas del Teatro Real Juan Manuel López, de 39 años, que se ha acercado a Madrid desde León para vivir junto con Manoli Sevilla y otros incondicionales el Sorteo. En su caso, este es el séptimo año que acude y siempre lo hace vestido con un disfraz de obispo y su personaje es el 'Obispo de la Lotería'. Juan López ha comprado este año ocho décimos de lotería y, a pesar de vivir el evento en la calle, ha querido acercarse para 'vivir el Sorteo desde cerca". "Todos saldrán del Teatro Real porque el gordo lo tengo yo", ha bromead López, que ha explicado que semanalmente acude a Madrid por un tratamiento dental. Respecto a su familia, el 'obispo ' ha reconocido que saben de su estancia en Madrid pero "lo que no saben es si volveré".