Las cinco loterías más famosas del mundo y con los premios más cuantiosos

Resultar agraciado por la lotería no es una aspiración exclusiva de los españoles, que cada Navidad invocan a la Fortuna con más o menos éxito. Pese a la tradición que hay en España, existen muchas otras loterías en el mundo que reparten premios más cuantiosos.

LA POWERBALL DE EE.UU., LA MÁS GRANDE

Un ejemplo es la lotería Powerball de los Estados Unidos, la más grande del mundo. Se trata de un juego de lotería estadounidense ofrecido en 44 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. El bote mínimo de Powerball es de 40 millones de dólares, y los ganadores pueden elegir entre el pago en 30 anualidades o en metálico, después de descontar los impuestos y gastos legales.

En 2016 vendió un boleto de 1.600 millones de dólares, el más grande en la historia de las loterías de EEUU.

LA MEGA MILLIONS, BOTE MÍNIMO DE 40 MILLONES

Otro ejemplo de lotería famosa es la Mega Millions, también americana, que empezó a rodar en 1996 como The Big Game. Ofrecida en 44 estados, además del Distrito de Columbia, y las Islas Vírgenes de EE.UU, se caracteriza porque tiene un bote mínimo de 40 millones de dólares que aumenta cuando no se gana, y no tiene límite.

Los ganadores pueden recibir el dinero repartido en 30 anualidades, que se incrementan un 5% anual para ajustarse al aumento de los precios, u optar por recibir el premio en metálico, y en un solo pago, lo que constituye la opción más habitual.

EL EUROMILLONES, PREMIADO EN ESPAÑA EN 2017

A escala europea destaca el sorteo Euromillones, que se lleva a cabo todos los martes y viernes, por la tarde, y tiene lugar en París. En el primer sorteo participaron España, Francia y el Reino Unido, a los que se añadieron más tarde Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza

El 6 de octubre de 2017 un boleto sellado en Jinámar, un barrio situado entre los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, obtuvo un premio de 190 millones de euros.

EL EUROJACKPOT , COMPETENCIA DEL EUROMILLONES

A escala europea también destaca el Eurojackpot, que es una lotería europea nacida en Ámsterdam en 2011. El sorteo se lleva a cabo todos los viernes a las 21:00 y tiene lugar en Helsinki.

Las ventas de los primeros cupones empezaron en 2012. Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos y Estonia fueron los primeros países que tomaron parte. España se unió en 2012 y en 2015 se ganaron aquí más de 31 millones y medio de euros.

LA SUPERENA MAX ITALIANA

Además, destaca también la SuperEna Max, que es una lotería italiana con un bote mínimo inicial de entre 76 y 89 millones de euros. Los sorteos tienen lugar tres días a la semana, los martes, jueves y sábados a las 19:30 hora de Roma.