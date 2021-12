La intuición de Pilar Cisneros para la Lotería de Navidad de este año: "El Gordo va a acabar en 3 o en 6"

Pilar Cisneros, presentadora de "La Tarde" de COPE junto a Fernando de Haro, es una fiel jugadora de la Lotería de Navidad. "Yo compro por tradición, porque mi familia siempre ha jugado. Y cuando anuncian que ya hay número de COPE siempre me lo apunto para comprarlo", cuenta en un vídeo exclusivo patra COPE.es.

A la comunicadora nunca le ha tocado nada, pero no pierde la esperanza de que la fortuna le acabe sonriendo algún día. "Aparte del reintegro y alguna terminación, no me ha tocado nunca nada. Algún año tocará, ¿no?", asegura con cierta resignación. ¿Y ella cree que el dinero da la felicidad? "El dinero no da la felicidad, pero la ilusión de que te toque la Lotería y de que le toque a gente muy cercana a ti siempre es una emoción muy bonita", subrayo.

Pilar Cisneros no es supersticiosa a la hora de comprar ciertos números o de hacer ciertos rituales con los décimos. De hecho, no sabe en qué números termina la lotería que lleva este año. "Lo que toque está bien", ha dicho. Aunque este año tiene la sensación de que el Gordo "va a acabar en 6 o en 3". "¡Mucha suerte a todos y que nos toque!", ha concluido.

Este 22 de diciembre no te olvides de seguir el sorteo de la Lotería de Navidad a través de COPE.es. En nuestra página web podrás encontrar una amplia cobertura con toda la información del sorteo, los números premiados, los mejores vídeos de las celebraciones y las fotografías de la alegría desbordante de los agraciados con un gran premio. ¡Y lo más importante! Podrás conocer al instante si tu décimo ha sido premiado. Para ello, sólo tendrás que usar nuestro comprobador de Lotería.

