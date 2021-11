El día que Anthony Blake 'adivinó' el número del Gordo

Cada año, la gente sueña con que su pálpito se cumpla y el décimo que acaparó su atención sea el premiado. Sin embargo, es una intriga que no se termina hasta el 22 de diciembre. Por ello, muchos intentan buscar maneras de averiguar cuál es el número con mayor probabilidad de ganar pero, como se ha demostrado cada años, toda se queda en manos del azar y la suerte.

A pesar de ello, en 2002,Anthony Blake, también conocido como 'Mago de la Mente', lo intentó averiguar por otra vía y quiso emplear sus habilidades en resolver el reto "más difícil": adivinar el número que resultaría premiado en el Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional del 22 de diciembre. "Es el reto más importante de mi vida… Si fuera una tomadura de pelo, para mí sería un drama. Si después de montar todo esto resulta un 'bluf', no me volvería nadie a mirar a la cara. Y profesionalmente sería la ruina y me tendría que ir de España", confesaba en una entrevista para 'ABC'.

El mentalista llevó a cabo su predicción en el centro comercial La vaguada de Madrid. Para poder verificar el resultado y que quedase guardado ante el público, entre el que había mucha gente que no se fiaba de lo prometido, fue grabado durante 24 horas por una cámara que retransmitía lo sucedido en la página web de Antena 3. Por este motivo, la cadena decidió organizar un programa especial para el día del sorteo, ya que sería el día en el que se comprobaría el número señalado por Blake.

Blake escribió su predicción en la primera página de su libro 'Tu poder intuitivo'. Mientras la cámara seguía grabando, el libro se guardó en una caja de madera cerrada con tres llaves. Para garantizar que el libro se quedaría allí hasta el día del sorteo, una llave fue guardada por Blake, otra por Mar Saura, presentadora del programa, y otra por la empresa de seguridad Securitas Direct.

Por si fuera poco la seguridad que se empleó para ello, a su vez la caja se introdujo en una urna de cristal, la que se dejó en el centro comercial para que estuviese expuesta al público hasta que fuese abierta. Asimismo, además de por las personas que paseaban por los pasillos, la urna era custodiada por dos vigilantes jurados durante las 24 horas.





El décimo 08.103

Dadas todas las medidas de seguridad que se tomaron y lo que significaría que el mentalista diese con el número premiado, el reto acaparó la atención de todos los medios de comunicación y de todo el país. "No hago esto por dinero", aseguró el mentalista en mencionado medio tras reconocer que no había querido comprar ningún décimo, ni si quiera el del número que creía que ganaría. "Con toda la repercusión que tiene y tendrá el asunto creo que ya me ha tocado la Lotería", aseguró.

Los espectadores y el propio Blake estuvieron contando los días hasta que llegó la fecha en la que se sabría la verdad. El mismo día del sorteo, la urna que contenía la predicción del mentalista, fue trasladada, en un furgón blindado las 7:30 horas, desde La Vaguada hasta los estudios de San Sebastián de los Reyes, donde se encontraba el plató de Antena 3 TV desde donde se iba a emitir.

Cuando el vehículo llegó a plató, Blake hizo todo lo posible para mantenerse alejado de la caja con la intención de no levantar ningún tipo de sospecha. A las 10:30 horas los niños de San Ildefonso cantaron el Gordo al exclamar el 08.103 como el número premiado con dos millones de euros.









"Se cae por su propio peso"

Nada más conocer el número agraciado, llegó el momento que todos los espectadores españoles estaban esperando. Mar Saura, presentadora del espacio, recogió las tres llaves y se dispuso a deshacerse de toda la seguridad que guardaba el libro. Acto seguido, sacó el libro que Blake había garabateado días antes y mostró el número directamente a la audiencia. Para sorpresa de todo, el número coincidía. El ilusionismo debe hacer su función y producir "artificialmente efectos en apariencia inexplicables mientras se desconoce la causa que los produce". Y esto es exactamente lo que hizo Blake.

Dado el revuelo que provocó su predicción acertada, los medios se hicieron eco de inmediato e intentaron resolver cómo había sido posible. "Antena 3 sospecha que el mentalista simuló acertar el Gordo valiéndose de 'un enano' escondido bajo la urna... El equipo de producción está 'sorprendido y aterrado' por la zafiedad del truco... Pese a que la urna estuvo vigilada por guardias de seguridad, hubo un momento propicio para el 'truco': su traslado en un furgón blindado", declaraba 'El Mundo'.

Para sorpresa de todos, fue Antena 3 quien comenzó a lanzar teorías que pusieron en duda la efectividad del 'truco' de Blake. El propio medio aseguró que, durante el traslado de la caja del centro comercial a los estudios en el furgón blindado, dentro de la urna estaba escondido un enano que se hizo con la respuesta antes de tiempo. "Después de enterarme de esa teoría, no tengo mucho que decir, la historia del enano se cae por su propio peso", dijo Blake en su defensa.













