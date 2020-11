Así ven los extranjeros nuestra "peculiar" forma de celebrar el Sorteo de Navidad

Ya queda menos de un mes para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020. Este año, más esperado que nunca, pues son muchísimos los españoles que están pasando por grandes dificultades económicas debido a la COVID-19, y esperan que la suerte esté de su parte para recuperar algo de dinero o para empezar con buen pie el 2021.

Si a los españoles el 22 de diciembre nos parece una fecha especial, a los extranjeros que viven en nuestro país más aún. Son muchos los que descubren cada año nuestra peculiar forma de vivir y de hacer este sorteo. Así que desde COPE.es hemos decidido salir a la calle y preguntarles cómo perciben ellos el sorteo, qué ha sido lo que más les ha sorprendido y, sobre todo, si se unen a la tradición española de comprar unos cuantos décimos.

Sam es estadounidense, concretamente del estado de Michigan. Él no tiene por costumbre comprar lotería, pero de hacerlo, querría jugar la de navidad y probar suerte con el apreciado “Gordo”. Dice que los españoles nos entusiasmamos demasiado, pues no es una cantidad tan estratosférica como la de la lotería estadounidense. Pero sí aprecia el fenómeno cultural en el que se ha convertido nuestra lotería.

Daniela, Natalia y Diana son colombianas. Ellas aún no han comprado lotería pero tienen claro que van a comprar este año. Dice Daniela que “si no juegas, nunca vas a ganar”. Todas se sorprenden con la cantidad de gente que compra lotería en España y con las colas que pueden llegar a formarse en algunas administraciones. Allí en Colombia se juega la lotería todos los miércoles, y son muchos los que participan porque es barato, pero no hacen un sorteo especial de Navidad.

Angel (“Enyel” pronunciado en inglés) es una joven de Filipinas. Le parece muy divertida la forma que tenemos de hacer el sorteo, con los niños cantando los números. No hay nada parecido en Filipinas. Dice que los décimos son un poquito caros, pero que va a probar suerte.

Ana Karina es venezolana. Lleva poquitos años en España y se las sabe todas. A una conocida suya le tocó el Gordo. Y, por supuesto, juega la Lotería de Navidad. Dice que le parece una bonita tradición navideña y que le hace mucha gracia cómo todos hacemos cola para comprarla y lo atentos que estamos el día del sorteo. También aprovecha cuando viaja por el país para comprar lotería de los lugares que visita.

Alejandra y Charito son peruanas. Al preguntarles qué les parece nuestro sorteo, nos dijeron que nunca lo habían visto. Cuando les explicamos que unos niños cantan los números ganadores y que parte del público asiste disfrazado al sorteo, no se lo creían. Pero descubrieron que todo era cierto viendo vídeos del año pasado en Internet. Y, una vez superada la incredulidad, les parece “muy creativa” nuestra forma de celebrar el sorteo.

Antonio es de un pequeño pueblo del sur de Italia. Ya ha comprado su lotería y tiene un buen presentimiento para este año tan “duro para todos”. Dice que se quedó “flipando con el show” que montamos para celebrar el sorteo. “Es toda una fiesta”. Dice que impacta para bien, pues en Italia no tienen nada parecido a esto.

Samba es de Senegal y vive en Aranjuez. Justo le hemos pillado con nueve décimos recién comprados para él y sus amigos. Dice que la mayoría son españoles y le han convencido para ir a comprar décimos para todos. Dice que la forma en la que celebramos el sorteo es “perfecta” y que para los niños que cantan, anunciar el Gordo es una gran ilusión.

Todos tienen algo en común: nos desean a todos mucha suerte.