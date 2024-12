Le toca el Gordo de la Lotería de Navidad y esta es su reacción en directo al descubrir el dinero que va a cobrar: "¡Madre mía!"

En Logroño, hemos hablado con una ganadora de El Gordo. Ha hablado en directo con nuestra compañera Rocío Ruiz. Tiene participaciones de un club de baloncesto de una amiga suya.

"Nos lo vendió en una comida en Madrid. Y me ha llamado otra amiga por teléfono y me ha dicho: '¡Que tenemos el Gordo!'. Hace como media hora. No sabía que nos había tocado", le cuenta a Goyo Jiménez y Cristina López Schlichting.

Jugaba dos euros la participación y todavía no sabe lo que hará con el dinero. Le comunica Cristina López Schlichting que ganará unos 50.000 euros. "¿50.000 euros? ¡Madre mía! Con las del equipo de baloncesto ya te digo yo que vamos a hacer una buena fiesta", decía en los micrófonos de COPE visiblemente emocionada.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2024

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 11:27 horas y ha tocado íntegramente en Logroño, en concreto en la administración número 6, situada en la calle Muro del Carmen, número 4 vendido en buena parte a un club de fútbol de Madrid.

En esta administración, situada en el centro de Logroño, se han consignado todas las series, las 193, del 72.480.

El Gordo ha sido el octavo en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la quinta tabla, ha sido cantado por Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales y extraído por Aisha Solange Hurtado e Isabella Palacios Murillo.

Este año, La Rioja ha gastado 34.036.380 euros, un 3,79 por ciento más que en 2023 y un gasto medio por habitante de 105,54 euros.

Como dato curioso, debes saber que en 2023 el Gordo de la Lotería de Navidad fue a parar a Paiporta y Aldaia, dos de las localidades más afectadas por la DANA. Este año, la esperanza en estos lugares está más viva que nunca. Existe un aumento de décimos de la Lotería de Navidad por la DANA y también un incremento del interés por compartir números entre aquellos que todavía recuerdan el fatídico 29 de octubre.

48020, segundo cuarto premio vendido en el Centro Comercial Bonaire en Aldaia, epicentro de la tragedia de la DANA

Los números 77768 y 48020, han sido agraciados con los dos cuartos premios del sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo).

El primero 77768 ha salido a las 9:58 horas y se ha vendido la mayoría en Madrid, con más de 50 series, y Guía de Isora (Tenerife) y Benidorm (Alicante), entre otras localidades.

El segundo cuarto, un poco más perezoso ha salido alrededor de las 11:00 horas ha sido vendido entre otros lugares en el Centro Comercial Bonaire en Aldaia, epicentro de la tragedia de la DANA.

Un año más, la ilusión se reparte por distintos puntos de España y los agraciados que tengan en sus manos el 77768 podrán cobrar un buen pellizco por cada décimo. Este año, el sorteo se sigue con especial ilusión en aquellas zonas afectadas por la DANA, como Albacete y la Comunidad Valenciana.