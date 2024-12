Eva, reportera de COPE, se queda a cuadros por lo que le dice el técnico en pleno directo del sorteo de la Lotería de Navidad: "He infartado"

Eva Revenga es una de las compañeras que está contando, minuto a minuto, todo lo que está dando de sí el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Desde el Teatro Real. Entre otras muchas cosas, ha relatado que ya ha salido el Gordo de este 2024: el 72480 que ha caído íntegramente en Logroño.

Redaccion digital 72480: El Gordo de la Lotería de Navidad 2024

Revenga, en un momento dado de una conexión desde el Teatro, ha narrado algo muy particular que ha desatado las risas de Goyo Jiménez y Cristina López Schlichting. "Os cuento que he infartado. Mi compañero, Luis Mateos, me ha sacado un décimo que acaba en 80. Y me dice: 'Lo he comprado en Sevilla, no ha caído íntegro en La Rioja'", asegura.

Cargando…

Añade al respecto que le ha dicho a Luis que solamente tiene los dos últimos números. Él pensaba que le había caído El Gordo "y le ha cambiado el color. Como diciendo 'apago los aparatos y me voy corriendo abajo a celebrarlo'".

Una redactora de COPE comenta en directo el sorteo de la Lotería de Navidad y esta es la razón por la que interrumpe la emisión

En COPE estamos viviendo con mucha ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024. Cristina López Schlichting, directora de 'Fin de Semana', comentaba a los oyentes que lo que le ha pasado a Laura Rubio, redactora de su programa, era para "tirarse de los pelos". Y no es para menos.

Cargando…

La propia Laura lo ha relatado. Y es que, del cuarto premio, se ha quedado a siete números. "Yo tenía, y tengo, el 77761. Esa última cifra. Pero es que no puede ser. Lo compré aquí al lado de COPE. Lo mejor de todo es que ha tocado en Cuenca el número agraciado. Y tampoco tengo de ahí. Muy mal. Me voy a llorar", decía concluyendo su particular anécdota que seguro que jamás olvidará.

Redacción Digital 77768, primer cuarto premio del Sorteo de Navidad 2024

El alegato de Cristina López Schlichting tras descubrir que en Letur, municipio afectado por la DANA, ha tocado la Lotería de Navidad: "Conviene ir"

Hemos viajado a un lugar que 'Fin de Semana' tiene en su corazón. El equipo fue acogido en Letur de una manera increíble. Desde allí, narramos los estragos de la DANA. Ahora el municipio recobra la ilusión porque ha tocado parte de un cuarto premio.

Susana es lotera de Letur. Le ha contado a López Schlichting que les han llamado de la delegación de Loterías de Albacete para comunicarles la buena nueva. En concreto, han vendido dos décimos. No saben todavía a quién porque "policías, militares, pasaron a llevarse un décimo antes de irse".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar El alegato de Cristina López Schlichting tras descubrir que en Letur, municipio afectado por la DANA, ha tocado la Lotería de Navidad: "Conviene ir"

¿Y cómo está la situación de esta localidad tras la DANA? La recuperación de Letur, cuenta Susana, sigue su curso "y gracias a la gestión del ayuntamiento. Va todo rápido. Han hecho una pasarela y mañana hablan la entrada del casco antiguo para que se pueda pasar. Ya hay luz, agua y alcantarillado".

TE PUEDE INTERESAR El 72480 se convierte en el Gordo de la Lotería de Navidad 2024 vendido íntegramente en Logroño

La circunstancia de que Susana haya vendido ese cuarto premio en Letur nos permite señalar que es uno de los más bellos pueblos de nuestra geografía.

Recuerda López Schlichting que "conviene ir a Letur y ayudarles en la recuperación. Se trata de un pueblo mozárabe y el desastre ha afectado al casco antiguo pero no a buena parte de la zona histórica más hermosa". Así, merece la pena visitar la ciudad.