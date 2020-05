Los jueves al core (31)

¡Hola de nuevo, familia! Un día más nos volvemos a ver en los platós del Grupo COPE. Hoy empezamos el entrenamiento númeto trenta y uno de los entrenamientos que llevamos juntos desde que comenzó el confinamiento. Ayer, en el programa número treinta, tuvimos la oportunidad de tomar el aire y salir a la calle. De esta manera, pudimos ofrecerte algo de información, así como algunos consejos indicaciones. A esto se le suma alguna que otra forma que aprendisteis para poder conseguir pasar de andar a correr.



Fue una publicación especial que os recomendamos que la echéis un vistazo, por si no lo habéis visto. Les será útil a los que también corren, pues les desvelamos cómo hacer esa transición a la pretemporada. Aunque ya os avisamos de que tendremos más entregas de este estilo, fuera de la emisora. Es así como, en el futuro, hablaremos sobre cómo activar esa musculatura que es muy importante para tener una correcta estabilidad en la cadera, en el tobillo, en la rodilla, en todas las articulaciones e, incluso, en el core.



Recordad que, si has seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. De lo contrario, podéis echar un ojo a las publicaciones anteriores de 'Entrénate frente al aislamiento'. Tanto la página web de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar poseen desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado.



Y no olvidéis que el Gobierno ha permitido que salir a dar paseos sea posible en un radio de un kilómetro con respecto al domicilio. Para estas actividades podemos salir de seis a diez de la mañana y de ocho a once de la noche. Mientras, las salidas de los niños con un adulto se han reducido al horario de doce de la mañana a siete de la tarde con el objetivo de que las personas autorizadas a salir de sus casas una vez al día no se concentren en las mismas horas.



Por lo visto, la actividad física se hace de carácter individual, sin contacto con personas que no pertenezcan al municipio de residencia. Los paseos, por su parte, se pueden hacerse acompañados de una persona que viva en el mismo domicilio. Aquellos ciudadanos con síntomas o en cuarentena no podrán salir. En el caso de las personas dependientes y mayores de 70 años, podrán salir de diez a doce de la mañana y por la tarde de 19 a 20. Aunque en los municipios con menos de 5.000 habitantes no hará falta respetar las franjas y se podrá hacer actividad, dar paseos o salir con los niños de seis de la mañana a once de la noche. Pero no nos enrollemos más, si das al play, podrás apreciar cómo fortalecer tu core con ayuda de Paco Dávila.



¡A por todas, compañeros!