Comienza el lunes con tu tren inferior (28)

¡Buenos días, familia! ¿Cómo os encontráis una semana más? Hoy comenzamos con el programa número veintiocho. El entrenador y creador del método 'Health and Sport Community' cree que habréis tenido unos días diferentes, por fin se puede salir a la calle para ejercitar nuestro cuerpo. Esto se debe porque Gobierno anunció el pasado jueves que las salidas de la población de sus casas, podían llevarse a partir del sábado día 2 de mayo por medio de diferentes franjas horarias.



Esto ha permitido que salir a dar paseos sea posible en un radio de un kilómetro con respecto al domicilio. Para estas actividades podemos salir de seis a diez de la mañana y de ocho a once de la noche. Mientras, las salidas de los niños con un adulto se han reducido al horario de doce de la mañana a siete de la tarde con el objetivo de que las personas autorizadas a salir de sus casas una vez al día no se concentren en las mismas horas.



Por lo visto, la actividad física se hace de carácter individual, sin contacto con personas que no pertenezcan al municipio de residencia. Los paseos, por su parte, se pueden hacerse acompañados de una persona que viva en el mismo domicilio. Aquellos ciudadanos con síntomas o en cuarentena no podrán salir. En el caso de las personas dependientes y mayores de 70 años, podrán salir de diez a doce de la mañana y por la tarde de 19 a 20. Aunque en los municipios con menos de 5.000 habitantes no hará falta respetar las franjas y se podrá hacer actividad, dar paseos o salir con los niños de seis de la mañana a once de la noche.



Es por ello que Paco va a intentar hacer una sesión de entrenamiento orientado al tren inferior. Puede que tengamos las piernas bastante agotadas después de haber corrido o montado en bici este sábado o domingo, por ejemplo, así que hoy haremos una sesión de GAP (Glúteos, Abdominales y Piernas) aunque un poquito más sencilla para que, una vez nos hayamos recuperado, logremos nivelar lo que será la parte de salir a andar, la parte de correr o montar en bici y poder llevar a cabo esos entrenamientos, pero sin tanta intensidad ya que vamos a poder quemar más calorías al salir a la calle.