WWF considera positivo que Junta y Gobierno "retornen a la vía del diálogo" en Doñana

La organización WWF ha calificado de "positivo" que las administraciones con competencia en Doñana, como son el Gobierno central y la Junta de Andalucía, "retornen a la vía del consenso y el diálogo".

Una vía que "marcó el Plan de la Fresa de 2014 y que nunca se debió abandonar", ha apuntado en declaraciones a EFE el portavoz de la Oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, tras conocer el acuerdo alcanzado esta tarde entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, para abrir un diálogo sobre la regularización de los terrenos de regadíos de la Corona Norte de Doñana.

Carmona considera que el Plan de la Fresa es un plan que "hoy más que nunca debe de ejecutarse en su actual redacción por los compromisos que tenemos con Europa, con la UNESCO y con la propia población y la agricultura de la comarca" y que "permitirá la recuperación también de los espacios de Doñana que en este momento están gravemente afectados por las sequía".

Desde WWF van a remitir sus propuestas a esa comisión bilateral que van a crear Gobierno y Junta de la que "esperamos surjan acuerdos en la línea del Plan de la Fresa y de no aumentar los regadíos en Doñana porque realmente no hay agua para ello, y en la que se busquen alternativas socioeconómicas sostenibles que no pasen por la especulación del suelo".

Además, ha defendido la necesidad de que los acuerdos que se alcancen "puedan ser llevados al Consejo de Participación de Doñana para que puedan ser ratificados por los representantes del territorio de Doñana".

"Una buena noticia y esperemos que tras este primer paso en ese consenso vengan muchos más por el bien de Doñana y de sus pueblos", ha concluido.