Vox presenta en el Congreso medidas para la sostenibilidad del Mar Menor

El Grupo Parlamentario Vox (GVOX) ha presentado este martes una batería de medidas durante el pleno del Congreso de los Diputados, recogidas en una proposición no de ley, para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

La propuesta, a falta de votación, ha sido defendida por el diputado por Murcia del GVOX, Luis Gestoso de Miguel, quien ha indicado que las soluciones para el Mar Menor pasan por "la apertura de golas y su mantenimiento a los niveles de los años 50 y 60, que es considerada su edad dorada".

Gestoso también ha abogado por "la instalación de un saneamiento separativo de pluviales obligatorio en todos los ayuntamientos de la zona que podría evitar episodios puntuales como la muerte de peces en una playa de San Pedro, que fue vergonzosamente utilizado por toda la izquierda para atentar contra el turismo y la agricultura de la zona, al decir que el Mar Menor se moría y se había quedado sin peces".

Desde el GVOX apuestan, además, por "la construcción de una zanja perimetral en todo el perímetro marmenorense que haga de filtro de nitratos de salmueras, que puedan venir de las escorrentías de los riegos agrícolas, y que lleven las aguas filtradas a la desalobradora de El Mojón para su tratamiento".

La diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Plural (GPlu), Inés Sabanés, ha indicado que "vamos a votar en contra de la propuesta" porque lo que plantean es "una seria y peligrosa involución para el Mar Menor", pues "no se pueden vulnerar leyes y normativas internacionales, que protegen un ecosistema único en el mundo".

María Carmen Martínez, diputada por Cádiz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GCs), ha afirmado que "cuando leí el título de esta proposición no de ley y lo compartí con mis compañeros no dábamos crédito sobre todo con el firmante, que era Vox, el partido que ha votado 'no' en contra de la ley de cambio climático".

La diputada por Murcia del Grupo Parlamentario Popular (GP), Isabel María Borrego, ha declarado que "el Mar Menor no se resuelve en la sede de Vox, sino siguiendo los criterios científicos que nos marcan".

"Debemos hacer compatible la protección y regeneración de una agricultura y un desarrollo de la actividad en la zona sostenible y próspera", ha agregado Borrego.

Javier Sánchez, diputado por Murcia del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia (GCUP-EC-GC), ha asegurado que "hace unos días escuchábamos a un diputado de Vox decir que el calentamiento global en realidad es una cosa buena porque sirve para que haya menos muertes por frío".

"Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la vergüenza ajena de escuchar estas cosas, los señores de Vox vuelven a traer otra sarta de ocurrencias esta vez a propósito del Mar Menor, la mayor laguna salada de toda Europa y una seña de identidad para la gente de la Región de Murcia", ha añadido Sánchez.

El diputado por Murcia del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Juan Luis Soto, ha manifestado que "la situación del Mar Menor es a día de hoy el mayor problema ambiental que tenemos en España" y "ya son casi tres décadas de incumplimientos, de desinterés y de desprotección".

"Esta iniciativa es una ocurrencia y contiene propuestas que no tienen criterio científico alguno ni respaldo de la comunidad científica", ha apuntado Soto, quien ha añadido que "algunas de esas medidas son competencia exclusiva del gobierno autonómico y, además, algunas son imposibles".