‘Su vida en tus manos’, cine contra la espiral del maltrato y abandono animal

Mar Morales

El cortometraje Su vida en tus manos, que forma parte de la sección especial de la 27ª edición del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona (SunCine), aborda la espiral del maltrato y abandono animal para "situar al espectador desde su mirada, explica en una entrevista con Efe la actriz Núria Gago.

El primer trabajo como guionista y directora de Gago nace para dar visibilidad a esta realidad sobre el dolor que se genera cada vez que se abandona un animal, puesto que, para Gago, la soledad, la tristeza y el miedo es universal para todas las especies.

El corto posiciona al espectador desde la visión de un perro para que sintiera que el abandono fuera hacia él, al colocar la cámara de forma que pudiera percibir lo mismo a través de un ejercicio de empatía, ya que como sociedad, "todos hemos sentido el abandono de una pareja, amigos o de familiares.

Para Gago, resulta difícil pensar que un animal pueda sentir lo mismo, por lo que así nos obliga a contemplar el mundo desde el lugar del que lo ven ellos para entender que "la misma soledad que puedes sufrir tú es la que les embarga.

La elección del reparto está basada en la conciencia hacia este problema, ya que además de la calidad profesional todos están en contra del abandono animal y ayudan a explicar bien esta historia en solo siete minutos".

En este formato audiovisual aparecen rostros conocidos televisivos y cinematográficos como Adrià Collado, Abril Ruiz, Betsy Túrnez, Esther Acebo o David Rodríguez, pero también cuenta historias de segundas oportunidades como la perra de la raza pomerania Valentina, la protagonista de cuatro patas y ejemplo del maltrato que sufren los animales, por lo que Gago lamenta que, aunque algunos consigan un hogar, solamente tres de cada diez casos acaban bien.

En este sentido, la autora defiende que a pesar de la información y datos sobre abandono o maltrato animal todavía queda mucho por hacer, y que al hablar de un caso en concreto resulta más sencillo empatizar con el individuo porque cada ser vivo tiene su historia propia, que en muchas ocasiones puede perderse dentro de una cifra o un porcentaje.

Respecto al comportamiento hacia los animales, Gago recuerda que para él eres su familia y siente que está contigo, por lo que cuando sufre el abandono, de repente se siente desprotegido.

La autora critica que existen familias que creen que un animal va a estar quieto, va hacer lo que ellos quieran y cuando se enfrentan a la realidad de lo que es compartir la vida y las responsabilidades que conlleva su cuidado, lo abandonan.

Respecto a los futuros regalos navideños, ocasión donde muchos cachorros llegan a los hogares, Gago recuerda que es buen momento de explicar que un animal no es un objeto y que no es obligatorio tener uno, y propone que si la persona no está capacitada para generarle una vida de bienestar, mejor que lo recapacite.

A nivel legislativo, en España no hay nada que garantice su protección como ciudadanos del mundo asegura, por lo que propone endurecer las penas, así como una protección real de los derechos de los animales.

El cortometraje comparte cartel con otros trabajos del festival, que debido a la situación sanitaria se celebra exclusivamente de forma virtual y, como el resto de contenidos audiovisuales, el público puede acceder de forma gratuita a través de una aplicación disponible en la web del festival, que se celebra hasta este 12 de noviembre.