Ribera: el PP ha transgredido una "barrera preocupante" con Doñana ante la UE

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha criticado hoy "el cuestionamiento de la legimitidad de las instituciones europeas" por parte del Partido Popular Europeo respecto a Doñana y el plan de reordenación de regadíos de la Junta de Andalucía, tras acusar al PP de haber transgredido "una barrera preocupante".

"Pido cordura al Partido Popular a este respecto, porque nos corresponde ser responsables en el ejercicio de nuestras obligaciones y evidentemente en el cumplimiento del derecho comunitario y de las sentencias del Tribunal de Justicia", ha dicho la ministra en una rueda de prensa después de la conferencia sectorial de Reto Demográfico convocada hoy en su Ministerio, en la que ha pedido al PP actuar dentro de la legalidad.

Ribera ha hecho estas declaraciones después de que el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, haya acusado a la Comisión Europea de "hacerle la campaña" al Gobierno por su contundente posición contra el proyecto de ley andaluz sobre el Parque de Doñana.

"Me parece absolutamente inadmisible que se ponga en cuestión a las instituciones europeas; desgraciadamente en esta legislatura nos estamos viendo acostumbrados a que se pretenda deslegitimar al Gobierno de España, pero ahora con un paso más, se pretende deslegitimar a las instituciones europeas", ha lamentado la ministra.

"Nos debemos concentrar en resolver los problemas y ejecutar la sentencia, no desviar la atención sobre la creación de nuevos problemas que artificialmente aparecen al hilo de la proposición de ley" impulsada por la Junta de Andalucía.

"Nuestro completo respeto por la Comisión Europea, por las instituciones europeas y nuestra completa disconformidad respecto al cuestionamiento que se hace de ellas", ha insistido Ribera.

Honestamente, según la ministra, "me parece muy grave que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo haga declaraciones al respecto tan agresivas, además para con la Comisión Europea", algo que "no pasa desapercibido ni en Bruselas, ni en ningún sitio", como "tampoco pasa desapercibido" lo que está ocurriendo en Doñana y "las tensiones en episodios de sequía".

"El comisario ha sido explícito con todas y cada una de las personas con las que se ha reunido; hay que cumplir la sentencia, ese es el marco sobre el que hablar, por eso no es admisible incrementar el problema con amenazas adicionales; cuando hay una sentencia, no hay margen de interpretación ni de duda sobre su contenido y hay que cumplirlo", ha reiterado Ribera.

"No hay duda respecto a la obligación de cumplir una sentencia que condena al Reino de España y en esto debemos trabajar juntos. No es aceptable que se proponga un diálogo sobre una ilegalidad que va en sentido contrario a la posibilidad de ejecutar la sentencia, sobre eso no hay posibilidad de diálogo", ha asegurado la ministra