CE recuerda a Madrid que debe cumplir los límites de emisión de contaminantes

La Comisión Europea ha recordado al Ayuntamiento de Madrid, ante su decisión de reconvertir Madrid Central, que las ciudades que rebasan los límites de emisiones contaminantes tuvieron que poner en marcha medidas correctoras y las que no las cumplan se enfrentan a procedimientos de infracción.

Así lo ha defendido el comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, que no ha querido opinar sin embargo sobre el replanteamiento de Madrid Central anunciado por el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), aunque ha señalado que "todo contribuye a la reducción de emisiones" contaminantes.

Y ha apuntado que "si las ciudades no respetan los límites de calidad del aire, la Comisión ya en su momento puso de manifiesto qué ciudades españolas no cumplían, qué medidas correctoras tenían que poner en marcha y respecto de aquellas que no las cumplían, lanzaba los procedimientos de infracción pertinentes".

El cogobierno de PP y Ciudadanos en la capital anunció ayer como su prioridad aprobar una moratoria de las multas por circular por Madrid Central desde el próximo 1 de julio, una medida que se toma mientras que la nueva corporación "reconvierte" este área de 472 hectáreas por la que solo pueden circular residentes, coches ECO o Cero Emisiones y vehículos con distintivo ambiental que acudan a un aparcamiento.

Tras la moratoria, que en la práctica deja sin efecto Madrid Central y que aún no ha sido aprobada, el equipo de Gobierno municipal pretende estudiar los "ejes estructurantes" por los que se permitirá circular sin límites.

La decisión ha despertado el rechazo de Ecologistas en Acción, que ha calificado de "inmoral" esta decisión y ha anunciado, en un comunicado, que intentará impedirlo con movilización social y denunciándolo en los tribunales españoles y europeos.

Esta organización defiende que Madrid Central "ha permitido bajar drásticamente estos niveles de gases tóxicos en su medio año de funcionamiento" y de hecho, en abril la única estación de medición de la contaminación ubicada en el interior de este área, la de la plaza del Carmen, "registró el nivel mensual más bajo de su historia para el dióxido de nitrógeno" (NO2).

Y también se registraron niveles de récord en el mes de mayo pese a la falta de lluvia, registrándose además según Ecologistas un efecto "contagio" a las zonas colindantes con Madrid Central: en el centro la contaminación por dióxido de nitrógeno ha caído en un 48 % y en el resto de la ciudad cae de media del 16 %.

También Izquierda Unida quiere impedir que se modifique Madrid Central y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez medidas para evitar que la UE castigue a España con sanciones por la decisión de reconvertir Madrid Central.

IU defiende que este área de bajas emisiones ha sido un "instrumento importante que evitó que la Comisión Europea denunciara a España ante el Tribunal de Justicia de la UE".

Por su parte el nuevo presidente de la patronal madrileña (Ceim), Miguel Garrido, ha llamado a "hacer compatible la necesaria apuesta por la sostenibilidad" con la ausencia de trabas para "realizar la actividad económica" y se ha puesto a disposición de Martínez-Almeida para "buscar las fórmulas" que hagan de Madrid Central un plan viable para los empresarios.

El alcalde de la capital ha defendido este martes la necesidad de adoptar medidas para luchar contra la contaminación pero sin complicar la movilidad de la ciudadanía, sino proponiendo alternativas.

Además, ayer defendió que "la Unión Europea no exige Madrid Central" sino "resultados eficientes en la lucha contra la contaminación".

En mayo de 2018 la Comisión Europea (CE) anunció que no llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por exceder los límites de contaminación del aire del aire -entre ya que el país había previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecieron apropiadas.

Entonces, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella advirtió de que "la CE continuará revisando de cerca las medidas y compromisos adoptados".