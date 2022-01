Primer año de Década para la Restauración dejó "pocos cambios" para humedales

El estado de conservación de los humedales en España ofrece "pocos cambios y mejoras", transcurrido el primer año de la bautizada por la ONU como Década para la Restauración de Ecosistemas, según han explicado a Efe los portavoces de grupos ecologistas.

Los ecosistemas acuáticos son "en el caso de Europa, los más degradados, según el responsable de los programas de aguas de SEO/Birdlife, Roberto González, quien acusa al urbanismo "descontrolado hasta los años 90" y a la sobreexplotación de acuíferos para uso agrícola "desde entonces" de ser las dos principales razones de su deterioro.

En España, para el decenio de los 90 del siglo XX "se había perdido un 60 % de la superficie de humedal" en un momento en el que "no había una actualización de la información técnica por parte de las administraciones públicas".

De acuerdo con sus datos, tres de cada diez acuíferos españoles están "completamente sobreexplotados" y, si a eso le sumamos la contaminación de aguas con nitratos, el estado de conservación es "lamentable".

González afirma que, desde 2009, año en el que se incorporó la Dirección Marco del Agua a nivel europeo, España "no ha acometido las actuaciones contempladas en ésta y ha ido a peor" y añade que las lagunas costeras deberían incorporarse a la Ley de Patrimonio y Biodiversidad como hábitats en riesgo de desaparición "igual que existe un catálogo de especies en peligro de extinción".

También se ha referido al Comité de Humedales, una "herramienta interesante pero completamente parada" que debería retomar sus trabajos y, "de hecho, para algo tan simple como identificar los humedales existentes, verás que hay CCAA que ni siquiera tienen hecha esa tarea hecha" en el Inventario Español de Zonas Húmedas: Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura, Baleares y Canarias.

Por ello, considera "más que necesaria" la aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Humedales, una petición que también apoyan otros especialistas como la coordinadora del programa de agua de WWF España, Teresa Gil, quien ha asegurado que "existe, pero es de 1999 y está muy desactualizada".

Gil aboga por aprovechar los fondos europeos Next Generation para restaurar y mantener los humedales más degradados como las lagunas de La Janda (Cádiz), La Nava (Palencia) o Antela (Galicia), aunque ha reconocido avances en su recuperación: "a muy buen paso" en el caso de La Janda y no tan rápido en el de Antela donde "la Xunta de Galicia no ha dado todo el apoyo esperado".

El estado de Las Tablas de Daimiel y de Doñana también le preocupa "gravemente": en el primer caso por su situación "agónica" pues sólo recibe agua con bombeos de emergencia y, "más que un proyecto de restauración, hay que cambiar el modelo agrícola del entorno: cierre de pozos y que se recupere el acuífero" y, en el segundo, porque "sigue el camino de Daimiel", lo que se traduce en desecación de la marisma por las 4.000 hectáreas de terreno regadas de manera ilegal y la necesidad de "un proyecto a gran escala para restaurar su hidrología".

Desde WWF se trabaja con varios gobiernos autonómicos en este sentido y Gil ha destacado el caso de Baleares donde "se está acometiendo varias acciones", entre las cuales figura la aprobación de un plan para la mejora de la biodiversidad en 28 depuradoras.

De igual forma, desde SEO/BirdLife han acometido trabajos de restauración en puntos como el delta del Ebro, la Albufera, Santoña o el propio parque nacional de Doñana, además de presentar diversas alegaciones a proyectos que afectan a estos ecosistemas, lo que Roberto González ha definido como "una protección activa". EFE

