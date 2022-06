Ministra de Ciencia afirma que la situación de Mar Menor “no es irreversible”

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado este jueves que la situación del Mar Menor no es irreversible, según le han trasladado los propios científicos con los que ha hablado durante su visita al Laboratorio Marino del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en San Pedro del Pinatar.

Morant, a quien le han presentado dos proyectos de investigación para avanzar en la restauración del Mar Menor y su entorno, ha querido transmitir un mensaje de esperanza, ya que, según ha afirmado, "se está a tiempo aunque la situación es delicada.

Precisamente, la ministra se ha reunido con varios colectivos conservacionistas que llevan años luchando por el Mar Menor, cuyos representantes le han relatado su frustración e impotencia, pero que, según ha asegurado, se han mostrado convencidos de que la ciencia es el mejor instrumento para aportar conocimiento.

Para ello, las organizaciones han pedido a la ministra un nuevo Comité de Expertos del Mar Menor con una amplia representación de científicos, que sea una voz autorizada y muy experta con el objetivo de que sea incontestable, ha dicho Morant.

Es lo que necesita el Mar Menor, que no se ponga en duda la evidencia científica, que no se creen falsas evidencias, y que no se mire para otro lado, ha recalcado Morant.

En este sentido, la ministra ha tendido la mano desde la lealtad institucional al Gobierno regional para trabajar y colaborar, pero ha advertido que cada administración debe reconocer sus responsabilidades, dentro de sus competencias.

Primero hay que asumir la responsabilidad y después empezamos a trabajar juntos, ha apuntado Morant, quien ha aclarado que la competencia del Gobierno de España es legislar y la de las comunidades autónomas hacer cumplir las leyes, hacer los seguimientos, realizar inspecciones y sancionar.

En este sentido, ha señalado que la comunidad científica tiene un claro consenso sobre lo que está ocurriendo en el Mar Menor, y es que el problema es de origen, y ha añadido que diferentes factores humanos siguen siendo fuentes de vertidos a la laguna, a la que está llegando un exceso de nutrientes, nitratos y metales pesados.

Todo ello, ha indicado la ministra, ha llevado al ecosistema a una situación de colapso, de desequilibrio natural, y hay que actuar de origen lo que, a su entender, es competencia del Gobierno murciano.

Sin embargo, el Gobierno de España está supliendo a la comunidad autónoma porque cree "en la causa, pese a no corresponderle competencialmente, ya que el daño ambiental afecta a toda la ciudadanía y a muchas actividades.

No hablamos solo de sostenibilidad medioambiental, también social y económica de un ecosistema que es una joya, ha agregado.

Por ello, el Estado ha declarado de interés general diversas actuaciones en el Mar Menor, entre ellas el 'Belich Smart Lagoon', que supone la colocación de varias boyas en la laguna para monitorizar a tiempo real lo que está ocurriendo en el Mar Menor, permitiendo establecer modelos de predicción, estudio y análisis, incorporando la inteligencia artificial, para que sea la ciencia la que guíe las políticas públicas, ha manifestado Morant.

Uno de los científicos de este proyecto, el investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, José María Celia, ha explicado a EFE que la primera de las boyas, que ha conocido la ministra en su visita al IEO, se colocará en el punto central del Mar Menor el próximo mes de septiembre y, posteriormente, se pondrán tres más en las cubetas norte y sur.

La diferencia es que la toma de datos oxígeno a 5 profundidades, clorofila, temperatura, conductividad, salinidad y turbidez, entre otros parámetrosse hará en continuo, cada 5 minutos, no una vez al día, ha detallado Celia, quien ha señalado que con los datos se creará un gemelo digital del Mar Menor, para conocer en detalle su situación real para poder hacer análisis, predicciones y actuaciones.

Asimismo, el Ministerio de Ciencia, dentro de los planes complementarios con las comunidades autónomas, ha puesto bajo el liderazgo del IEO de Murcia un proyecto sobre ciencias marinas, que cuenta con la participación de siete regiones y un presupuesto de 53 millones de euros.

Del total de la partida, 10 millones irán para la Región de Murcia, de los que 6 los aporta el ministerio y los cuatro restantes la comunidad autónoma. EFE

