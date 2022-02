Luis Miguel Domínguez: hay que empoderar al consumidor en defensa del planeta

Lourdes Uquillas

El naturalista, divulgador y activista ambiental Luis Miguel Domínguez afirma que "hay que empoderar a la sociedad civil" y especialmente "al consumidor", que posee "un gran poder, una gran herramienta" para defender el planeta y obligar a los países y a los políticos a que cumplan sus compromisos ambientales.

Como consumidor y como votante los ciudadanos tienen un gran poder para hacer cumplir los compromisos ambientales, pero hay que ejercerlo, asegura Domínguez a EFE, quien trabaja en terminar un libro autobiográfico que recogerá todas sus vivencias desde su nacimiento en el barrio madrileño Puente de Vallecas o sus viajes documentales por España, Tanzania, Vietnam o países de Latinoamérica.

La propuesta partió de la editorial Libros.com que le animó a lanzar un "crowdfunding" y ahora está centrado en escribir durante 7 u 8 horas diarias "con un solo dedo de la mano derecha", al haberle quedado afectado su lado izquierdo del cuerpo tras sufrir un ictus en mayo de 2019, en cuya rehabilitación trabaja diariamente.

Las secuelas del ictus le han dejado "un daño cerebral adquirido", explica, pero "sin afecciones a su memoria ni a la parte cognitiva", lo que le ha permitido embarcarse en esta nueva aventura editorial.

Con más de la mitad del texto ya concluido, el naturalista madrileño reconoce que se siente "muy emocionado, orgulloso y muy contento" al escribirlo "con el corazón tendido al sol y de par en par abierto".

Además lo ilustrará con imágenes del fondo fotográfico personal que ha ido recopilando durante casi 50 años de viajes de divulgación ambiental.

El libro intenta "inspirar, porque no se trata de contar solo batallitas", para tratar de demostrar a los jóvenes que "si se busca un sueño y lo persigues con coherencia y contundencia, lo vas a conseguir".

Y se pone de ejemplo, "aquí estoy yo, nacido de una familia sin dinero y he recorrido el mundo entero. Y más aún después del ictus, es una historia de superación".

Así, repasa su vida en el "barrio obrero" que le vio nacer en 1963 y que de alguna manera es también un "retrato de España"; otro capítulo estará dedicado a los massai y su viaje en 1985 a Tanzania, donde vivió con ellos durante varios meses.

"Me hice hombre en Vietnam y no en la puta mili", es el capítulo dedicado al viaje que hizo en 1997 por el país asiático y donde "me hice realmente hombre por la cantidad de vicisitudes que tuvo aquella expedición", por los impedimentos para grabar que le puso el gobierno vietnamita de entonces.

De sus viajes a Latinoamérica, recuerda especialmente las grabaciones para la serie de reportajes 'Amazonia, última llamada', emitida en Televisión Española y en el desaparecido Canal+, que le llevó a vivir más de un año en la selva de Brasil.

La Amazonía, explica, es "un patrimonio de toda la humanidad, no solo de los brasileros" (...) "es donde "menos se debe aplicar el nacionalismo", porque no es solo el pulmón del planeta, es la sala de máquinas de este planeta y hay que cuidarla", añade Dominguez que no duda en calificar de cáncer para este ecosistema al presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Un capitulo destacado se dedica a la fundación de Lobo Marley para conseguir la defensa del lobo ibérico en todo el territorio, un "hecho histórico", que se ha producido "moviendo a la sociedad" para que finalmente un gobierno acepte seguir adelante con la proposición de protección.

La batalla del lobo era un tema "muy delicado y muy complicado", sostiene, y añade, que en este país "pequeño, que hace de cosas pequeñas grandes problemas" y "el mayor problema que tiene el lobo es la política. Aquí, el animal se llama "canis lupus politicus, no signatus".

Y ese es el problema, que la política "todo lo manosea y todo lo ensucia y al lobo también lo ha ensuciado". Por tanto, ha sido "una batalla durísima, pero muy satisfactoria y muy feliz al final", subraya Domínguez.

Y junto al libro... otros proyectos como una serie de televisión que con el título 'En busca de la vida' tratará de aunar las secuelas del ictus con la observación de la naturaleza, para "visibilizar a las personas con daño cerebral sobrevenido" como el suyo.