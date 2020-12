Los océanos, enormes "sopas de plástico" sin solución cercana, incide experto

Las basuras, el aumento de temperatura, la acidificación y las especies invasoras, además de la mala gestión de los residuos generados por la actual pandemia son algunos de los graves problemas que afectan a los océanos y que contribuyen a convertirlos en una enorme "sopa de plástico, sin solución próxima".

En una entrevista con Efe, el catedrático de biología de la Universidad de Granada (UGR) Pedro Sánchez Castillo incide en que un año después de la Cumbre del Clima (COP25) en Madrid, y con la "protección oceánica" en lo más alto de la agenda climática, "apenas se ha avanzado en su defensa".

La protección de los océanos sigue siendo "un reto lejano" hace hincapié el investigador, para quien la compleja situación actual a nivel mundial ha impedido "centrarnos adecuadamente en los problemas del medio marino", de modo que, los problemas que los atañen, no contemplan un horizonte de referencia para su solución próxima.

Pregunta.-¿Se han visto los océanos perjudicados por la pandemia?

Respuesta.- Por supuesto, como receptores de todos los nuevos residuos generados por los Equipos de Protección Individual (EPI) que se están generando, que unidos a los que habitualmente vertemos al mar, están contribuyendo a convertirlo en una enorme sopa de plástico. La gestión y reciclaje de los EPI se ha olvidado totalmente y es necesario dedicar tiempo y presupuesto a pensar en estos problemas que, paradójicamente, podrían ser un interesante recurso de economía circular. Desde El Campus de Excelencia Internacional del Mar hemos presentado proyectos a la Junta de Andalucía encaminados a tratar de abordar esta nueva problemática.

P.- ¿Cuál es el desafío más grande de los océanos?

R.- Tienen muchos, pero quiero hacer hincapié en uno que, por su circunscripción geográfica tan local, no está generando la suficiente atención: las especies invasoras, una de las primeras consecuencias del cambio global que está sufriendo el medio marino. Cada costa de nuestro país tiene su particular especie invasora; peces, moluscos, crustáceos, algas pardas, algas verdes, sin entrar en las consideraciones de las especies microscópicas (de potenciales efectos tóxicos, ya demostrados en diferentes localidades del Mediterráneo). Es imprescindible que los gobiernos aborden la transposición de la directiva europea sobre aguas de lastre, uno de los principales focos de las especies invasoras porque mientras no se controle este tráfico de aguas, seguirán surgiendo multitud de especies invasoras y se empobrecerá nuestra biodiversidad local.

P: ¿El aplazamiento de una año de la Cumbre del Clima (COP 26) por la pandemia agravará el problema de los océanos o servirá para investigar más en ellos?

R: Me gustaría contestar afirmativamente, pero desconozco si se han planteado objetivos para ir trabajando día a día en la programación de respuestas y soluciones, para que la COP26 pueda ser un importante punto de referencia con el nuevo horizonte político que se abre en EEUU, donde la nueva administración va a realizar importantes cambios en sus políticas ambientales.

P.- ¿Hay interés político y medioambiental en que la protección a los océanos se afiance en el debate climático de cara a la COP26?

R.- No sabría contestar al interés político y sus objetivos medioambientales, lo que sí puedo afirmar que hay un importante interés científico. Desde distintas agrupaciones que aglutinan investigadores en muy diversas temáticas marinas, como el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) y la plataforma Euromarine, en nuestro ámbito geográfico europeo, hemos elaborado un documento en el que se proponen cuatro grandes argumentos o bloques de acción para la protección del medio marino que podrían constituir la base de políticas realistas para la protección efectiva del mar: gestión adecuada de la complejidad de los océanos; seguridad de las áreas costeras; objetivo Océano y salud humana; y por último, pero no menos importante, la protección del patrimonio oceánico.

P.-¿Qué significa para la emergencia climática mundial, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París?

R.- Lo más importante, la desaparición de las políticas negacionistas de la actual administración. Pero no hemos de dejar temas de tanta responsabilidad solo en manos de la política internacional y de grandes declaraciones, hemos de trabajar con la base de nuestra población y ciudadanos del futuro, nuestros jóvenes. A nivel local, acciones decididas para la divulgación de los valores del mar, son imprescindibles para una adecuada concienciación global. En el Aula del mar de la Universidad de Granada se desarrollan actuaciones locales colaborativas con la Diputación de Granada, con el Parque de las Ciencias, con el puerto de Motril, con fundaciones bancarias, para contribuir a una concienciación ciudadana adecuada a la magnitud de estos problemas, como la trascendencia de preservar la biodiversidad marina de los procesos contaminantes que amenazan el litoral y en base a ellos reflexionar sobre la conservación local y general, porque es la forma más adecuada de generar un estado de opinión fundamentado y duradero, frente a lo efímero de las grandes declaraciones.