Isabel Jiménez: Un mundo sin contaminación plástica es la "única solución"

Rafael González

Erradicar la contaminación causada por el plástico constituye la "única solución posible hacia la que tenemos que ir", asegura la periodista y abanderada del movimiento 'No Plastic', Isabel Jiménez, quien confiesa que "un mar libre de plásticos" sería la buena noticia ambiental que, algún día, "quisiera poder contar".

Jiménez, conductora de la edición de sobremesa del informativo de Telecinco junto a David Cantero, acaba de publicar "Y tú, ¿qué harías para salvar el planeta?" (Editorial Aguilar), un ensayo dirigido a "personas que hasta ahora no se habían planteado hacer nada para reducir el consumo de plástico", que persigue "concienciar o, al menos, hacer reflexionar" sobre este asunto.

A pesar de que se trata de una "temática complicada", la intención de la autora no ha sido realizar un informe de datos ni un estudio sobre este residuo, sino abordar su presencia en el "día a día del lector" a través de la música, moda o cosmética.

La periodista recoge las alternativas factibles al plástico de un solo uso, analiza qué medidas adoptan países que van a la cabeza en materia de reciclaje, indaga en las decisiones 'verdes' que toman grandes empresas o ayuda a que cada persona comprenda qué puede hacer para evitar que este material devore el planeta.

Todo ello de la mano de personalidades como el experto mundial en economía sostenible y asesor de Barack Obama en la Casa Blanca, Juan Verde, o el director de conservación de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Enrique Segovia, junto a activistas como los modelos Jon Kortajanera o Ariadne Artiles.

"El plástico que acaba en el medio ambiente tarda cientos de años en desaparecer con lo que eso repercute en las especies, sobre todo marinas, que acaban atrapadas o que consumen ese residuo", recuerda Jiménez, quien señala que para explicarlo conversa con expertos "sobre sus consecuencias en la salud y qué supone para el planeta que nuestros océanos se ahoguen en plástico".

Hay que tener claro, según Jiménez, que este material resulta irreemplazable para determinados sectores "a medio plazo como poco", pues "no hay alternativas reales que lo sustituyan en ámbitos como la sanidad, la automoción o la tecnología".

El cambio, a su juicio, pasa por "cómo utilizar" el plástico, cuyo consumo deber ser "responsable" y es necesario acabar con el de un solo uso, pues "posee una vida útil de minutos o de horas y no tiene ningún sentido".

"Sería fundamental cambiar entre todos el modelo de economía lineal actual (comprar, usar y tirar) para pasar a uno que apueste por una economía circular (reutilizar, reparar, reciclar, rediseñar y recuperar", apunta la periodista, quien insiste en que "lo que hay que tener más claro es que los recursos no son ilimitados".

Para Jiménez, el papel de la televisión a la hora de concienciar sobre este problema resulta "fundamental" y manifiesta que, a pesar de llevar más de 15 años trabajando en el medio, le sigue sorprendiendo "el poder que tiene a la hora de llegar a la gente".

"La información relacionada con el entorno natural tiene presencia en nuestro informativo y es rara la semana en la que no emitimos un reportaje sobre contaminación, campañas de sensibilización, la importancia del reciclaje o cómo afectan determinadas conductas en la naturaleza", declara.

El interés de la presentadora por el medio ambiente surge "hace unos años" cuando conoció a los fundadores de una empresa emergente que habían patentado a nivel mundial la pajita comestible.

"Tenían un discurso tan entusiasta y tantas ganas de cambiar las cosas de verdad que me hicieron replantearme muchas cosas. Me preguntaron cómo podían crear un movimiento que cambiara los hábitos de consumo para proteger el planeta y me sumé al proyecto casi sin darme cuenta. Ahí comenzó toda esta aventura", rememora.

Isabel Jiménez, que abandera el movimiento 'No Plastic' y la filosofía de vida 'Slow Life', es también fundadora y copropietaria de la plataforma de moda sostenible 'Slow Love', ya que no puede expresar su preocupación sobre un problema global y tener una empresa de moda "ajena a todo esto".

Por ello, apostó por una fábrica en Barcelona que cuenta con "todos los certificados homologados y utiliza los tejidos más sostenibles del mercado", afirma.

"Hay muchas cosas aún por hacer, pero este es el camino que queremos seguir", indica la autora, quien concluye "no es sólo una declaración de intenciones, sino todo un compromiso".