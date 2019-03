Greenpeace protesta contra los plásticos en un escenario de "Juego de Tronos"

ECOLOGISMO PROTESTA

Greenpeace ha instalado en San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia), el escenario de "Rocadragón" en la serie "Juego de Tronos", un gran dragón, para denunciar la avalancha de plásticos en el mar.,La organización arranca esta semana la gira "Maldito plástico" con la que recorrerá la geografía española denunciando la no sostenibilidad del usar y tirar.,Haciendo un guiño a la popular serie, los activistas han desplegado una pancarta en la que se leía "Plastic is still coming" (El p