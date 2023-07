Expertos coinciden en la necesidad de la cooperación internacional para la lucha climática

La cooperación internacional es fundamental en la lucha contra los impactos del cambio climático, para lograr la transferencia de financiación climática, de tecnología y conocimientos que ayuden a desarrollar proyectos de adaptación y mitigación climática, han coincidido varios expertos en el décimo sexto encuentro Biodirectos centrado en África.

Biodirectos, es un foro organizado por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demografico, y en esta ocasión, conjuntamente con la Casa África, se ha enfocado en la perspectiva de la cooperación entre España y África, sobre los aspectos más destacados del Informe de Síntesis del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado en el cierre del encuentro la importancia del papel de España en su relación con África, al encontrarse situada en la "zona euroafricana", por lo que, ha dicho, es necesario crear espacios de diálogo que fomenten procesos para "solventar las brechas en los procesos de desarrollo".

Morán ha manifestado que la crisis climática "es un reto enorme para las economías desarrolladas, pero inalcanzable para las menos desarrolladas si no cuentan con la cooperación internacional más allá de sus fronteras".

El profesor del Departamento de Económicas de la Universidad de Durham (Reino Unido) e investigador del CSIC, Alejandro Caparrós, ha explicado que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) -responsables del aumento de la temperatura en el planeta- de 18 países "no es suficiente" para afrontar "un problema global que necesita soluciones globales".

Caparrós ha subrayado "la importancia de la cooperación internacional" que debe "ayudar a todos", pero especialmente a África, "un continente que emite pocos GEI" ahora e históricamente, pero que emitirá con el desarrollo económico, por lo que ha incidido en la necesidad de la transferencia de tecnologías más limpias y la financiación para evitar un aumento significativo de las emisiones a la atmósfera.

Elena López-Gunn, CEO y fundadora I-Catalist. S.L. y participante en el capítulo 4 sobre Agua, impactos, adaptación y vulnerabilidad (AR6-WG2) en el informe del IPCC, ha recordado que esta semana se han batido récords de temperaturas y en ese sentido el informe "da un mensaje claro, avalado por la ciencia" sobre las consecuencias de superar los 1,5 grados.

Eso demuestra que la narrativa es de "urgencia de acción", según la experta, quien ha recordado que "el 50 % de la población mundial ya está sufriendo escasez de agua en alguna época del año y en África sufren eventos extremos" por sequías, inundaciones o aumento de la temperatura del océano, por lo que es "urgente desarrollar medias de adaptación y mitigación climática".

Hay "entre 3.300 y 3.600 millones de personas en el mundo que viven en extrema vulnerabilidad al cambio climático", ha señalado por su parte la profesora de Investigación del CSIC en INGENIO (CSIC-UPV) y participante en el capítulo 8 sobre pobreza, medios de subsistencia y desarrollo sostenible (AR6-WG2), Marta Rivera-Ferre.

No obstante, ha dicho "no todos los territorios tienen el mismo grado de vulnerabilidad" en África, Latinoamérica o el Sudeste asiático, lo que "limita la adaptación al cambio climático de algunas poblaciones"; sin embargo ha instado a trabajar y lograr la financiación necesaria para no llegar a los puntos de no retorno o puntos de inflexión en la crisis climática.

Ha recordado la "total interdependencia" entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, "con la reducción de emisiones y de las desigualdades", porque hay una "interacción entre todos los factores y forman parte de una misma realidad", de ahí la necesidad de implementar medidas de adaptación y mitigación.

La profesora honoraria de la Universidad de KwaZulu-Natal (Sudáfrica) y autora del IPCC, Debra Roberts, ha explicado que hay factores socioeconómicos, políticos, ambientales e históricos que influyen en la exposición a la vulnerabilidad, y ha subrayado que entre el 55 y el 62 % de la población en el área subsahariana en África está empleada en la agricultura.

Por su parte, la investigadora científica del Instituto de Investigación de Políticas de Ciencia y Tecnología de Accra (Ghana) y también autora del IPCC, Portia Adade Williams, ha apuntado que el aumento de las emisiones "tiene serias afectaciones para África", con impactos en los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, la salud, los ecosistemas y provocando el aumento de la población más vulnerable.