Entidades sociales y ambientales de trece países lanzan el proyecto Clima 1,5

Organizaciones sociales y ambientales de trece países -incluyendo a SEO/BirdLife desde España- participan en el proyecto Life Clima 1,5, que hará un seguimiento de las políticas climáticas y energéticas de la UE en "un momento crucial" de su revisión y evaluará si son "aptas" para lograr la meta de no superar más de 1,5 ºC el aumento de temperaturas a nivel global.

El proyecto, que ha sido presentado este jueves en la oficina del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Madrid con el apoyo del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Hugo Morán, busca concienciar a políticos y ciudadanos con la idea de que "se puede ir rápido y acertar en las metas".

Entre las acciones incluidas en el mismo figura el seguimiento de la ejecución a nivel nacional del proyecto europeo "Fit fof 55" , así como de la revisión de las sucesivas ediciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el mantenimiento y actualización periódica de la herramienta "online" conocida como Observatorio climático.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha asegurado durante la presentación que "España se juega mucho, ya que se trata de uno de los países más vulnerables de la UE al cambio climático" y ha augurado que "a lo largo de las próximas décadas, en buena parte del Estado será muy complicado cultivar debido a la reducción de precipitaciones y el aumento de las temperaturas".

Junto a la ong española participan Germanwatch (Alemania), Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (Bélgica), Za Zemiata (Bulgaria), Society for Sustainable Development Design (Croacia), Centre for Transport and Energy (República Checa), Gruppen 92 (Dinamarca), Estonian Fund for Nature (Estonia), Réseau Action Climat (Francia), National Society of Conservationists (Hungría), Institute for Sustainable Development (Polonia), ZERO (Portugal) y FOCUS (Eslovenia), todos bajo el paraguas de la organización Climate Change Network Europe.