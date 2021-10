Ecologistas exigen "contundencia" al Gobierno contra crisis de biodiversidad

Organizaciones ecologistas han exigido este viernes al Gobierno que actúe de forma "contundente" y con mayor "ambición política" durante la Cumbre de Biodiversidad (COP15) que se celebrará en la localidad china de Kunming del 11 al 15 de octubre, para alcanzar un acuerdo mundial "que detenga la crisis ecológica que afronta el planeta".

En una tribuna firmada por representantes de las cinco principales ong conservacionistas españolas -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF-, reclaman la adopción de "cambios estructurales" no sólo al Ejecutivo español, sino al de todos los países participantes.

La "degradación generalizada" de la Tierra, alertan, "se ha acelerado en los últimos años" y se aproxima "a un punto de no retorno" en el que, si no se revierten las políticas actuales, "no será posible detener tal catástrofe".

También han criticado el incumplimiento del Plan Estratégico 2011-2020 y las Metas de Aichi -agrupadas en cinco grandes objetivos estratégicos para detener el deterioro biológico- que apoyaron cerca de 200 países en la cumbre de 2010, en Japón, y que estaban dirigidas a frenar la pérdida de biodiversidad en diez años.

Esta falta de acción no sólo "altera los ecosistemas" sino que "hace extremadamente vulnerable al ser humano", como demuestra a su juicio la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, que "muestra de forma clara" los vínculos entre la biodiversidad y la salud humana.

La deforestación, la invasión y destrucción de hábitats silvestres, la agricultura y la ganadería industriales o el uso masivo de plaguicidas son, apuntan, algunas de las causas del deterioro conjunto del planeta y de las condiciones para la vida humana.

En el caso de Ecologistas en Acción ha censurado además la naturaleza voluntaria del Marco Global de Biodiversidad Post 2020, sobre el cual los Estados discutirán durante la COP15, y ha reclamado que incorpore medidas concretas que garanticen el fin de la crisis ecológica en 2030, como un cambio del modelo económico global.

El acuerdo, que según recuerda la ong "carece de financiación suficiente" para cumplir sus objetivos, debería haberse aprobado el año pasado, pero la situación generada por la covid-19 lo impidió. EFE.

