La demolición de barreras fluviales en España no causa sequía

Daniela Gastón Allen

La demolición de un centenar de barreras fluviales en España no tiene que ver con la sequía, como aseguran publicaciones en redes sociales, y obedecen a la eliminación de estructuras de escasa altura obsoletas, abandonadas o sin concesión que bloquean el movimiento de sedimentos y organismos en sus cauces.

Publicaciones en Facebook, Twitter y Telegram han compartido un vídeo en el que se afirma que "en 2021 el Gobierno ha destruido 108 barreras fluviales, con España en la peor sequía de los últimos 40 años", y en el que se pueden ver imágenes de retroexcavadoras que demuelen presas.

"El derribo de presas en España demuestra que los Gobiernos, de cualquier signo político, trabajan para la desertización de nuestras tierras en perjuicio del consumo humano", sostiene un perfil de Twitter tras la publicación por Dam Removal Europe de las cifras del año 2021 sobre eliminación de barreras fluviales.

HECHOS: En realidad, la demolición de barreras en ríos de España no causa sequía y, según este informe, es cierto que en este país se ha eliminado un centenar, pero esas demoliciones no inciden en la sequía pues, aparte de estar obsoletas, bloqueaban la circulación del agua, no la eliminaban.

BARRERAS OBSOLETAS DE HASTA 5 METROS

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, bajo cuya jurisdicción se eliminaron 50 barreras en 2021, han asegurado a EFE que la mayoría de las estructuras retiradas no son presas sino azudes, un tipo de obstáculo de baja cota que usualmente no supera los cinco metros de altura.

La estructura fluvial de mayor altura que se demolió el año pasado en España, la Presa de Anllarinos (León), medía 13 metros y se eliminó tras el desmantelamiento de la central térmica que abastecía, confirman a EFE fuentes del Ayuntamiento de Paradas de Sil, donde se ubicaba el complejo.

De hecho, la reserva hídrica es uno de los indicadores principales a tener en cuenta para hablar de sequía y, según la coordinadora del informe Dam Removal Europe, la ingeniera técnica forestal Pao Fernández Garrido, los embalses serían "la forma menos eficiente" de asegurar el agua y "no existe" relación entre el derrumbe de una barrera con la sequía o escasez de energía.

HAY MÁS DE 171.000 BARRERAS FLUVIALES

España cuenta con al menos 171.000 barreras fluviales, según datos del proyecto de investigación Amber para inventariar la fragmentación de los ríos en Europa, por lo que es el tercer país con más obstáculos en sus cauces, después de Alemania y Suiza.

Amber define las barreras transversales como "cualquier estructura artificial que interrumpe o modifica el flujo del agua, el transporte de sedimentos o el movimiento de los organismos y que pueda causar una discontinuidad longitudinal", razón por la que promueve la eliminación de estas barreras pequeñas, el 85 % de las registradas en el continente, para mejorar la conectividad de los cauces de los ríos.

El año pasado, España lideró la eliminación de barreras en sus ríos con 108 demoliciones que, en opinión del ingeniero agrónomo Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, siguen siendo insuficientes, pues al ser un país "muy antiguo" todavía quedan como mínimo "miles de barreras que han perdido utilidad".

NO ES LA PEOR SEQUÍA EN 40 AÑOS

Contrariamente a lo que afirman los usuarios en redes sociales, ni las barreras fluviales causan sequía ni España registra el año más seco en las últimas cuatro décadas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde que comenzó esta serie histórica en 1961, el año 2005 sigue siendo el de menos precipitaciones acumuladas, seguido del 2012 y después el 2022, detalla la Aemet en su informe más reciente.

Además, actualmente la reserva hídrica española se encuentra en 31,9 % de su capacidad, que, pese a ser un nivel bajo, fue superado por el registrado en 1995, cuando se situó en el 24,81 %.

En conclusión, la demolición de barreras fluviales en España no incide en la sequía y es una iniciativa que responde a una modernización de la gestión de los ríos, pues lo que se elimina no son presas vigentes sino aquellas estructuras de baja altura ya en desuso.