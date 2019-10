Crean una plataforma que anticipa los riesgos meteorológicos extremos

El proyecto europeo Anywhere, liderado por científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha desarrollado varias herramientas para afrontar la emergencia climática, entre ellas una plataforma que anticipa los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos.

Según ha informado la UPC, las herramientas creadas en este proyecto europeo coordinado por el Centro de Investigación en Hidrometeorología Aplicada (CRAHI) de la UPC han sido probados en siete lugares pilotos, entre ellos Cataluña, y se presentarán mañana en Bruselas ante 200 expertos y responsables de protección civil europeos.

Tres años y medio después del inicio de los trabajos, el proyecto Anywhere (Enhancing emergency management and response to extreme weather and climate Events) ha permitido desarrollar, por ejemplo, una plataforma multirriesgo de detección temprana de ámbito europeo para anticipar los riesgos derivados de fenómenos de origen meteorológico antes de que se produzcan.

La herramienta es capaz de simular más de un riesgo simultáneamente, como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones, sequías, olas de calor, vientos fuertes o fuegos forestales, y traduce la predicción meteorológica en impactos cuantitativos y medibles, especialmente la incidencia en las personas (zonas habitadas) y las infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, colegios, determinadas industrias).

La plataforma se ha adaptado a las necesidades específicas de los centros de mando de Protección Civil y Emergencias de siete sitios piloto de toda Europa: Cataluña (España), Génova/Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes (Suiza), Región de Rogaland (Noruega) y Córcega (Francia).

Adicionalmente, también han desarrollado un nuevo prototipo que amplía el alcance para cubrir por primera vez todo un país, en este caso España, que también se presentará en Bruselas.

Según ha avanzado la UPC, en la conferencia de Bruselas explicarán cómo usaron la plataforma en la gestión de las lluvias torrenciales que azotaron la Comunidad Valenciana y el sureste de la península ibérica el pasado mes de septiembre.

En el marco del proyecto también han desarrollado herramientas específicas para aumentar la autoprotección y resiliencia de la ciudadanía ante los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar la actividad de determinados colectivos o sectores empresariales.

En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados en zonas inundables desplegado en 14 negocios situados en el delta del Tordera (Barcelona) y una aplicación para mejorar los protocolos de comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección de escuelas situadas en zonas inundables en la ciudad de Génova.

También una herramienta para prever el estado de afectación de las carreteras en caso de nevadas que permite planificar de antemano las rutas de los camiones y una herramienta que prevé el impacto de tormentas que pueden afectar a las redes eléctricas y provocar cortes de suministro en la región de South Savo (Finlandia).

Estas herramientas de autoprotección se están utilizando diariamente en condiciones de prueba a los lugares mencionados, y mañana se explicarán en Bruselas las conclusiones obtenidas después de un año de uso.