CO2 Revolution: sin innovación no habrá forma de revertir el cambio climático

CO2 Revolution, una de las empresas emergentes españolas más reconocidas, trabaja en desarrollar sistemas de reforestación más eficientes que los tradicionales porque, según su fundador, Juan Carlos Sesma, sin innovación "no habrá forma de revertir el cambio climático".

"El reloj corre muy rápido y hay que crear métodos más rápidos (...) Con los actuales, lo que hacemos es poner una tirita a una gran herida. Tenemos que lograr ser más eficientes en los procesos porque nos va la vida en ello", ha afirmado en una entrevista con EFE.

Para lograrlo, CO2 Revolution, fundada en 2018 y participada por Iberdrola y Sodena (Gobierno de Navarra), entre otros, trabaja con el centro biotecnológico ID Forest, universidades, investigadores y expertos en todas las líneas de actuación en las que se divide una reforestación.

"Invertimos mucho en investigación para mejorar todas las líneas. Saldrán o no saldrán, en investigación siempre hay ese riesgo, pero el propósito es claro: crear el método más eficiente y rápido posible para acelerar porque si no hacemos algo rápido el aumento de la temperatura del planeta de 2 grados será una realidad", ha advertido.

CO2 Revolution basa sus reforestaciones en el uso del big data, para adaptarlas al máximo a cada localización, y de semillas inteligentes o plantas a las que se incorporan determinados elementos biotecnológicos para asegurar su crecimiento.

El objetivo, crear ecosistemas completos (árboles, arbustos, pastos, leguminosas, aromáticas, flores, etc...) y resilientes y que, al mismo tiempo sean productivos para las regiones en las que se crean, ayudando así a reducir la despoblación o el hambre.

Para llegar a las zonas de más difícil acceso, que suelen ser las que son devastadas por incendios, utilizan drones, una técnica que genera controversia dentro del sector y cuya efectividad ha defendido Sesma, que ha subrayado que permite sembrar 10.000 semillas de una pasada y abaratar mucho los costes.

Los drones se usan minoritariamente y sólo con especies de "altísima facilidad de germinación", ha insistido.

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y CREAR UNA SOCIEDAD MEJOR

El 97 % de las plantaciones las hacen mediante otras técnicas, mecanizadas o manuales, y con la contratación de gente en riesgo de exclusión social, según el consejero delegado de CO2 Revolution, que ha avanzado que trabajan para incorporar también a víctimas de accidentes de tráfico y a personas con diversidad funcional.

"No plantamos y nos vamos. Cada reforestación va obligatoriamente acompañada de un plan de gestión que incluye reposición de marras, desbroces o control de plagas durante 30 a 45 años", ha añadido Sesma, que ha explicado que han apostado por ese perfil de empleado porque, además de ayudar al medio ambiente, buscan crear una sociedad mejor.

Especializado en administración y dirección de empresas y apasionado por la optimización de procesos, decidió apostar por la reforestación porque, a su juicio, uno de los mayores problemas del mundo es el cambio climático y el mejor método para contrarrestarlo a gran escala es creando ecosistemas terrestres o marinos.

"Me metí a esto sin ningún tipo de necesidad económica, simplemente porque no me sentía realizado con el impacto que estaba teniendo a nivel global -afirma-. Quiero poder mirar a la cara a mis futuros hijos y nietos y decirles que su padre y abuelo hizo todo lo pudo por revertir el destrozo que estamos causando".

"Vamos a seguir investigando sin parar, nunca nos cansaremos de ello. El objetivo es que otras empresas en cualquier parte del mundo puedan usar lo que logremos mejorar para reforestar cuanto más mejor", ha dicho Sesma, que ha señalado que una vía para que CO2 Revolution crezca y sea replicada sería su salida a bolsa. EFE

atm/jdm