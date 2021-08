Casado sobre el mar Menor: "Si hay solución, hay que hacerlo ya"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido que partidos y administraciones dejen de "tirarse los trastos a la cabeza" sobre la situación del mar Menor y busquen una salida, al señalar: "Si hay una solución, hay que hacerlo ya".

Casado, que ha visitado este martes Villaviciosa, un anejo de Solosancho (Ávila), tras el incendio que ha afectado a unas 22.000 hectáreas, se ha remitido a las palabras del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en las que pide al Gobierno que ataje el problema medioambiental del mar Menor, ya que considera que el Gobierno autonómico no tiene competencias.

No obstante, ha precisado en que si el Ejecutivo central no interviene en este asunto, tras la muerte de cinco toneladas de peces, debe dejar al Ejecutivo murciano hacerlo "con presupuestos propios".

Tras visitar el lunes la rambla del Albujón, el presidente de los populares ha señalado que su solución pasa por que lo que discurre por dicha rambla "pase a un colector y se bombee hacia estaciones de depuración para que se utilice ese agua para riego o, al menos, para que se vierta posteriormente de la depuración al mar Mediterráneo, no al Menor".

"Y esto es algo para lo que no tenemos competencias para hacerlo", ha sostenido Pablo Casado, quien ha insistido en que si el Gobierno central no interviene, "deje hacerlo" al murciano, algo que en su opinión "no es mucho pedir".

En este sentido, ha añadido: "Dejemos de tirarnos los trastos entre partidos y administraciones con el mar Menor, porque si hay solución, hay que hacerlo ya".

Al respecto, ha recordado que hace un año estuvo hablando en Bruselas sobre el mar Menor con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y que desde entonces "no se ha hecho nada".

"No es que estemos haciendo acusaciones, lo que estamos pidiendo es que se pongan soluciones ya", ha añadido, antes de señalar que "igual que contra el fuego no debería haber partidismo ni debates de confrontación política, para la preservación de un entorno natural clave como el mar Menor no debería haber esto".

"Por nuestra parte, más no podemos hacer. Pedimos hacer las obras e incluso ponerlo con fondos propios de quien no tiene competencias que es la Región de Murcia, si no lo hace el Gobierno, después de haberlo intentado yo en Europa se nos dé fondos, ¿qué más podemos hacer?", ha añadido.

Casado ha concluido lamentando que se les responsabilice: "Lo que es injusto es que, encima, se nos eche la culpa a nosotros, que somos los que venimos denunciando esto hace años, no tenemos competencias y no sabemos cómo decir que se haga algo". EFE

