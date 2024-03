Asturias reprocha al secretario de Estado sus infundadas afirmaciones sobre el lobo

El Gobierno asturiano ha mostrado este jueves su "descontento" y su absoluta oposición a las "inapropiadas e infundadas" afirmaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la situación del lobo ibérico, "que no se corresponden con la realidad".

Morán ha condicionado la posibilidad de introducir cambios en el actual estatus de protección del lobo a los resultados del censo nacional de la especie que se prevé estará finalizado en 2025 y ha asegurado que su inclusión en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) no obedeció "a una voluntad política, sino a una constatación científica".

Según el director general de Planificación Agraria del Principado, Marcos Da Rocha, "no es cierto" que esa decisión no obedezca a una voluntad política dado que, desde Asturias y el resto comunidades de su zona biogeográfica, se argumentó con datos técnicos y científicos que la situación de la especie no requería esa catalogación y se presentó un recurso aún pendiente de resolver por la Audiencia Nacional.

Además, ha recordado que Asturias remite todos los años "en tiempo y forma" el censo actualizado de la especie en la región basado en informes técnicos y científicos que constatan que la especie se encuentra estable y ha incrementado su presencia y, por tanto, no es necesario mantenerla en situación desfavorable.

Con los datos del documento que recibirá el ministerio con un censo consolidado y criterios uniformes de Asturias y sus comunidades limítrofes, el secretario de Estado, añade Da Rocha, debería ponerse a trabajar y remitirlo a la UE para declarar como favorable la situación de la especie y así poder realizar los controles y extracciones que permite la normativa vigente, inviables hasta ahora al estar catalogada como desfavorable.

"Asturias es un ejemplo en la gestión, control y conservación del lobo y el secretario de Estado de Medio Ambiente, como asturiano que es, debería saberlo", ha concluido el alto cargo del Gobierno del Principado.