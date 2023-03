Doctor Maset: "Si tenemos la tensión ocular alta, mejor dormir boca arriba y con la cabeza elevada"

En principio, es difícil de detectar porque los síntomas comienzan tan lentamente que es posible que ni los notemos, por ello, al glaucoma se le conoce como el ladrón silencioso de la vista. La única forma de saber si tenemos glaucoma es hacerse un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas. Pero siempre hay pistas de que algo no va bien como dificultades para leer, si la luz nos deslumbra con facilidad, nos adaptamos mal a la oscuridad, si vemos manchas oscuras en la visión que, además, es borrosa y la pérdida de la visión lateral.

Pero sin duda, el principal factor de riesgo para el glaucoma como advierte la Sociedad Española de Glaucoma es la presión ocular alta. "Hay factores que predisponen a esa tensión ocular alta como la miopía, sobre todo los casos de miopía grave o también pacientes con diabetes y mayores de 60 años", destaca el doctor Julio Maset, oftalmólogo de Cinfa en declaraciones a COPE Guadalajara, que subraya que la tensión ocular no tiene que ver con la tensión diastólica y sistólica que nos medimos en el brazo,"la tensión de dentro del ojo hay que aprender a vigilarla. En el ojo tenemos una lámina que se llama retina, que está formada por millones de fibras nerviosas que recogen la luz, la convierten en impulso nervioso y la llevan al cerebro, pero, también, el ojo tiene dentro unos líquidos que están costantemente renovándose y que son los que hacen que el ojo tenga su forma. Si esta presión que tenemos dentro del ojo sube mucho, estas células nerviosas acaban muriéndose y aparece la ceguera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Detectar lo antes posible ese aumento de la presión intraocular porque se puede tratar con fármacos, se puede tratar con láser, con cirugía".

Prevenir mejor que curar: no fumar y más vitamina C

La realidad es que no hay cura para el glaucoma, pero el tratamiento temprano a menudo puede detener el daño y proteger la visión. ¿Qué podemos poner de nuestra parte para evitarlo?

"Seguir una dieta rica en antioxidantes, en vitaminas -sobre todo vitamina C, luteína, cinz-, eliminar el consumo de grasas animales (si tenemos la tensión ocular alta) y sobre todo no fumar porque el tabaquismo es un factor predisponente a la tensión intraocular", aconseja el doctor Maset.

Aunque la presión ocular no tiene que ver con la tensión arterial, ¿es malo tomar café? "Es bueno bajar el consumo, el café per se no es malo, pero al producir nerviosismo y aumentar el estrés y el estrés sí puede llevar al aumento de la presión ocular, pues es mejor reducir el consumo", explica el oftalmólogo.









Dormir con la cabeza elevada

Como en otros muchos problemas de salud, la postura en la cama a la hora de dormir es muy importante cuando se ha detectado glaucoma en nuestros ojos o tenemos la tensión ocular alta. Es fundamental dormir boca arriba para evitar que la presión ocular dañe el nervio óptico.

Y no solo evitar dormir boca abajo sino que lo mejor es elevar la cabecera unos centímetros.