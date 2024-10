Victorino Martín: “La culpa de la proliferación de indultos es del ganadero”

Manuel Viera

Antes de recalar en Sanlúcar de Barrameda, para presencial la gran final de los circuito de novilladas picadas celebradas en cinco comunidades autónomas, idea de la institución que preside con el impulso inicial de la Junta de Andalucía, hizo parada y fonda en Utrera - ciudad origen de las castas fundacionales del toro bravo- invitado por la Asociación Cultural Taurina “Curro Guillén” para hablar del toros, de su encaste, y abordar los más candentes y problemáticos temas de la actualidad taurina.

“El toro de Victorino es un toro diferente porque es minoría. Mi ganadería es distinta porque se diferencia mucho de las ganaderías de hoy”. El ganadero inicia así un relato en el que dijo estar satisfecho de un año de 2024 importante. “Hemos lidiado grandes corridas de toros, pero también ha habido toreros que la han sabido entender. Curro Díaz, Borja Jiménez o Emilio de Justo han realizado grandes faenas con mis toros”. “No me disgusta que le llamen especialistas, es verdad que son verdaderos especialistas, se emplean sin complejos en la lidia, se entregan y hacen que los toros se les entreguen, sin embargo, las figuras del toreo están acostumbradas a la lidia de otros encastes, si lo hicieran con el mío con más continuidad lo entenderían”, concluyó.

Refiriéndose a su cabaña de bravo, Victorino señaló que “es una camada media, porque las ganaderías hay que catalogarlas por el número de reproductoras que tiene, y nosotros disponemos de 350 o 360 madres. En el mundo del toro rompemos todos los cánones. En genética se dice que para que una ganadería tenga pureza y no se pierda debe tener más de 800 madres, y hay núcleos ganaderos con 100 madres que han pervivido años y años en el tiempo”, explicó.

De mismo modo indicó que “la madre aporta más que el semental. Influye mucho más la madre en las características del que nace. La madre da una formación genética más amplia porque pasa mucho tiempo en su vientre y, además, la madre es quien le cría y le educa”.

P.- ¿Ha sido Cobradiezmo el mejor de sus toros indultados?

No sé si es el mejor toro indultado, pero el más mediático sí que lo fue. Los niños lo conocían, y me han dado hasta el pésame por escrito. Le dedicó ABC la contraportada, pero es que, además, ha ligado muy bien. Ya tiene hasta nietos. Su cuerpo estará “cedido” al museo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. No quiero perder el control del toro por si acaso cambia la institución y en un futuro no lo quieren en el museo”.

P.- Lleva 30 años viniendo a Sevilla con un palmarés intachable ¿Le gustaría venir con dos corridas en la temporada como lo hace en Madrid?

Después de idas y venidas volvimos en 2004 con una corrida muy completa que lidió Uceda Leal, El Cid y Luis Vilches, y a partir de ahí llevamos veinticinco años lidiando ininterrumpidamente. Creo que ya formo parte de la afición de Sevilla y me encuentro muy feliz lidiando allí. Si la empresa me habla de dos corridas, yo encantado.

Brazo Mena Imagen cenital del acto organizado por la Asociación Cultural Taurina “Curro Guillén”

P.- Hablemos de la Fundación Toro Lidia

Estamos consiguiendo lo objetivos que nos propusimos en ese año de 2015 cuando sufrimos el ataque de los políticos de Podemos. La fundación nació para la defensa, protección y promoción de la tauromaquia. Hemos ganado demandas que ni la imaginábamos y hemos pretendido unir la tauromaquia con la sociedad, y creo vamos por buen camino. Con los circuitos de novilladas hemos conseguido más de lo esperado. Pretendíamos crear un modelo de explotación del mundo del toro y hemos conseguido hacer certámenes que generan la competitividad, y además que la televisiones públicas autonómicas se adhieran. Agradezco la labor de la Junta de Andalucía por el apoyo de la institución a la tauromaquia, y porque está normalizando algo que esta ocurriendo en el día a día del país, a veces, de una forma sectaria y torticera de los que quieren tapar el sol con una mano, y eso no es posible. Felicito a sus políticos por su valentía.

P.- ¿Qué falta por conseguir?

Falta conseguir que los toros estén en los presupuestos generales del Estado y que se eleve a la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y que los toros vuelvan a TVE. Por ley tienen la obligación de darlo porque son espectáculos de interés general. Fíjese que la televisión pública de España está haciendo ricas a productoras que son afines al poder. Y la tauromaquia olvidada, no dan corridas. Otras televisiones, la autonómicas, han retrasmitido numerosos festejos durante los fines de semana, sobre todo Castilla la Mancha, Canal Sur o Tele Madrid entre otras.

P.- ¿Qué me dice de Urtasun?

El ministro de Cultura es un activista antitaurino declarado, ¿Cómo puede ser que en el Ministerio de la tauromaquia esté al frente un activista antitaurino? La culpa no es de él, es del que lo ha puesto. Quieren hacer daño, claro que sí, eliminándonos del Premio Nacional de Cultura, quitándonos esa mísera aportación, mientras que el impuesto directo del toreo manda a las arcas del Estado más de 500 millones de euros.

P.- Dicen que la tauromaquia está subvencionada por los ayuntamientos de los pueblos

Lo dicen, pero está mal expresado. Igual que contratan la música o los fuegos artificiales para sus fiestas contratan al empresario que organiza un espectáculo taurino. El ayuntamiento contrata un servicio, porque si no hay toros no hay fiesta. Están contratando algo que le genera riqueza. Así que no es verdad.

P.- Cada vez más proliferan los indultos minimizando la excepcionalidad de la bravura ¿Qué dice de esto?

La prueba definitiva de la bravura se hace en la plaza. Ni tentaderos, ni pruebas en el caballo. El final es la plaza. Soy partidario de indultar en plazas de cualquier categoría, porque esas ganaderías minoritarias solo suelen lidiar, y escasamente, en plazas de tercera, y es la única oportunidad que tienen para mostrar la posible bravura de sus toros. La culpa de los muchos indultos no es del público que lo pide, es del ganadero. El que tiene que ser serio es el ganadero. ¿Cuántos ganaderos dicen no al indulto? Si fuese lo contrario sí se indultaría sólo la excepcionalidad. También la conciencia colectiva pasa por justificar la benevolencia que se tiene con el animal. Pero quien indulta es el ganadero. El toro que vuelve a la dehesa ha de servir para reproducir, si no se tiene que matar en la plaza, no en la oscuridad de un chisquero o en un matadero.

P.- ¿A quiénes culpa del inmediato cese de la retransmisiones televisivas de One Toro?

No es cuestión de culpas, es que los derechos de televisión no se negocian en conjunto, y ese es el problema. Las Ventas de Madrid va por su cuenta, la Maestranza de Sevilla también, y algunas otras. Y así es imposible. Yo creo en la televisión en abierto. La repercusión es mucho mayor. A lo mejor el futuro pasa por la televisiones autonómicas. En esta temporada han tenido un gran éxito y ha tenido elevadísimas cotas de audiencia. Por otra parte Madrid ya piensa en su propia plataforma para televisar su feria. Va a ser un problema difícil de resolver mientras “los grandes” negocien por su cuenta.