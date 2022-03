Ventura anuncia en Valencia sus compromisos en Fallas y la Magdalena

Diego Ventura inunda estos días con su imagen las calles del centro histórico de Valencia dentro de la campaña publicitaria que ha desplegado para anunciar sus compromisos de los próximos días 19 y 21 de marzo en las ferias de Fallas de Valencia y la Magdalena de Castellón.

Bajo el lema “La magia es Ventura”, el rejoneador de La Puebla del Río aparece en dieciocho mupies digitales distribuidos en dos zonas nucleares de la vida de la capital levantina durante sus fiestas más grandes.

En concreto, en la Plaza del Ayuntamiento y en el eje de las calles Colón y Játiva. Se trata de un vídeo de diez segundos que tendrá más de 566.000 impactos hasta el próximo 21 de marzo.

“Esta campaña es solo el comienzo de las diferentes acciones promocionales que pretendo llevar a cabo en las principales ferias donde me anuncie. Lo haremos con un formato novedoso y atractivo para tratar de captar, no ya al aficionado, sino, sobre todo, al público en general. Por eso apostaremos por desarrollar estas campañas, no tanto en las zonas de mayor tradición taurina de cada lugar, sino, especialmente, en aquéllas donde se concentre la vida de sus ciudadanos y de sus visitantes”, explica Diego Ventura.