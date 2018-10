Urdiales: “Es maravilloso poder atrapar el corazón y el alma de la gente cuando uno siente el toreo”

Aún conmocionado por lo logrado y con su timidez y humildad habitual, Diego Urdiales atendía este martes a la llamada de El Albero. Tres orejas y una de las faenas más rotundas de lo que llevamos de siglo en la plaza de Las Ventas. El menudo torero arnedano se ha convertido en ejemplo de independencia y de superar las dificultades que le ha colocado el llamado 'sistema' durante toda la temporada.

Días después de su salida a hombros en Las Ventas, Diego rememoraba en los micrónos de COPE que “fue una Puerta Grande dura, pero a la vez me sentí muy feliz porque vivir momentos así es lo que todos los toreros deseamos”.

Pero más que el momento de la Puerta Grande, el torero recordaba así su faena al cuarto toro de Fuente Ymbro. “Es un momento increible, difícil de explicar con palabras por cómo viví la faena. Por todo lo que sentí toreando y cómo sentí al público de Madrid”.

Sobre si esta faena ha sido una de las mejores de su trayectoria, Urdiales reconocía que “cuando cortas dos orejas en Madrid y tras una faena que emocionó a la gente... no sé si la mejor porque todas son diferentes, pero sí que es una de las faenas de mi vida”.

Bilbao y Madrid. Las Corridas Generales y la Feria de Otoño. Dos triunfos en una temporada que a día de hoy sólo suma cinco festejos. “Fueron dos faenas diferentes porque fueron dos toros diferentes de dos encastes distintos”, continuó explicando Diego, “pero ambas faenas tuvieron un fondo común que es que pude sentir el toreo como yo lo llevo dentro”.

Urdiales siempre ha defendido el toreo al resultadismo imperante. Sin embargo, esta vez, el buen toreo vino acompañado de los trofeos. “Es como rematar una obra. Pero sigo pensando lo mismo. La gente no recordará esta tarde en Las Ventas por el número de orejas que corté, recordará lo que vivió y sintió. Fue una sensación extraña porque a la vez que yo me dejaba llevar, yo veía a la gente levantada a la conclusión de cada tanda. Me han contado que hasta en mitad de las tandas ya estaba la gente en pie. Es maravilloso poder atrapar el corazón y el alma de la gente cuando un siente el toreo”.

“Sentir el toreo es vivir momentos como los que viví en Las Ventas, tener la sensación de que todo se paraba y todo terminaba”

Pese a una temporada alejado del circuitos de las grandes ferias, Diego Urdiales contó en El Albero que no llegó preocupado a su cita con la afición de Madrid en esta Feria de Otoño. “Mi gente estuvo más preocupuado que yo. A mí no me sirve de nada estar preocupado por todo lo que se habla, las injusticias, por cómo se están haciendo de mal las cosas... yo me preocupo de mí, de mi toreo, de crecer como torero, que mi toreo alcance cada vez más dimensión... eso es lo que me ha traído hasta aquí”.

Después del triunfo en Las Ventas, este sábado el torero de Arnedo tiene su último compromiso de la temporada en Zaragoza. “Para mí estar el día del Pilar en Zaragoza me enorgullece. También estar al lado de Ponce y de Perera en la corrida de El Puerto. Ojalá sea una tarde bonita”.

Por último, y preguntado si habrá o no excusas para no contratarlo en las principales feria del próximo año, Diego Urdiales concluía con sarcasmo que “si hay excusas, deberíamos cerrar la barraca...”.