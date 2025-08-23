Triunfo menor de Fernando Adrián en el opaco cierre de la feria de Bilbao

Paco Aguado

El diestro madrileño Fernando Adrián cortó la única oreja -un trofeo de escaso peso- en el festejo que cerró hoy el abono de las Corridas Generales de Bilbao, gracias a la colaboración de las repetidas embestidas de un sobrero que resultó el único toro bravo del descastado encierro de Fuente Ymbro que contribuyó notablemente a deslucir este opaco fin de fiesta.

Esa única excepción del hierro gaditano, que probablemente figuraba como sobrero por su más aparatosa y abierta cuerna, acabó saliendo al ruedo en sustitución de un tercero en el orden de lidia que se descoordinó apenas tomó los primeros capotazos, para confirmar así, aun de manera fortuita, la reconocida buena suerte de este joven torero con sus lotes.

De hecho, ese "toro de reserva", como dicen en México, iba a ser el único que tomara los engaños con verdadera fuerza y entrega de todos cuantos se lidiaron, acudiendo a cada cite con fuerza y claridad de principio a fin de la larga faena del debutante Fernando Adrián, desde el pase cambiado de rodillas con que la abrió en los medios hasta las quebradas bernadinas con que la cerró en los adentros.

Entre medias, fue el de Fuente Ymbro quien aportó la mayor emoción, metiendo la cara con casta de la buena en cada una de las tandas de pases en que se extendió su matador, con el denominador común de la ligereza de muñecas y el corto trazo de los pases, además del escaso ajuste que también tuvieron los que luego le dio al apagado y manejable sexto.

Así que, sin verdadera apuesta en lo fundamental, Adrián optó por buscar las palmas en la corta distancia, con el efectismo populista de los pases cambiados y otros alardes encimistas que calentaron al agradecido tendido bilbaíno hasta el punto de que, tras una contundente estocada, se le pidieron dos orejas que, con buen sentido, el presidente sólo dejó en una.

La actuación más meritoria de la tarde llevó la firma de Jiménez Fortes ante el segundo, un toro alto de por sí pero que además se montó de cuello exageradamente en los primeros tercios, obligando al malagueño, para empezar, a intentar que lo descolgara, lo que consiguió ya en los doblones iniciales del trasteo.

Claro que, por esas mismas exigencias, el de Fuente Ymbro le volvió grupas al momento, con claros deseos de rajarse, lo que Fortes evitó con buen asiento sobre la arena y con un paciente valor en los siempre sinceros embroques que le planteó, haciendo que al menos se empleara en apenas medias arrancadas incluso logrando sacarle una excelente, e insospechada, serie por naturales.

Y apenas hubo más, pues el toraco acabó donde quería, en las tablas, al igual que un quinto de descompensadas hechuras que, dada su escasa potencia en los cuartos traseros, pidió más pausas para asentarse que las que le administró el diestro de Málaga, obsesionado en una ligazón que no le sirvió de mucho.

A Paco Ureña, que cortó en este mismo ruedo cuatro orejas hace dos años, le cupo en desgracia el lote más deslucido de la ya de por si desrazada corrida de Fuente Ymbro, que fue el formado por un primero también muy montado que se violentaba a la mínima exigencia ,y que acabó también refugiado en tablas, y un cuarto afligido y flojo de remos con el que el murciano estuvo excesivamente tesonero.