Tres jóvenes con el sueño de triunfar en las novilladas de promoción de Sevilla

Los novilleros que han llegado a la final del Ciclo de Promoción que se viene celebrando en la Real Maestranza de Sevilla todos los jueves del mes de julio se vieron las caras de forma anticipada en un tentadero organizado por la Empresa Pagés en la ganadería de Dolores Rufino, el hierro elegido para el festejo definitivo del próximo jueves 27 de julio del que saldrá el ganador.

Francisco Mazo,Mariscal RuizyJavier Zulueta, la terna de noveles elegida por el jurado formado por los asesores artísticos de la plaza de toros de Sevilla para disputar la final, midieron sus fuerzas en esta jornada campera que tuvo lugar al caer la tarde del miércoles en la finca 'Buenavista', en el término municipal de La Puebla del Río, donde tentaron tres vacas que sirvieron para tomar el pulso a la ganadería de la final y ultimar la preparación para una cita tan importante como ésta.

El tentadero se desarrolló bajo la atenta mirada del ganadero Manuel de la Fuente y al mismo asistieron Ramón Valencia Pastor y Ramón Valencia Canorea por la Empresa Pagés. Los finalistas corroboraron sus muchas virtudes toreras ante las vacas, demostrando que la del jueves puede ser una de las finales más competidas de las últimas ediciones de este ciclo de promoción, el más antiguo y relevante que se celebra en España en esta modalidad de novilladas sin caballos.

Al finalizar el tentadero, los novilleros manifestaron sus ilusiones e inquietudes de cara a la novillada final que se celebrará en la Maestranza el jueves a las nueve de la noche.

Francisco Mazoreconoció que “poder estar en la final de las novilladas de promoción es un sueño, mi primera novillada quería que no pasara desapercibida y la verdad es que así ha sido”. Además expresó sus sensaciones tras haber pisado la Maestranza por primera vez de luces el pasado 13 de julio diciendo que “una vez que pisas el albero, nada tiene que ver con lo que tú creías”. Por último, sobre la faena que fue premiada con la oreja aseguró: “La voy a tener grabada de por vida”. Sobre sus intenciones para este jueves advierte que “voy mentalizado a darlo todo” y sueña con “ser el triunfador, aunque lo que busco es llegar al hotel con la sensación haberme vaciado”.

ParaMariscal Ruizla cita de este jueves “significa mucho, porque todos los años veo la final desde el tendido y es algo con lo que siempre he soñado desde que quise ser torero”. Al de Mairena del Aljarafe le impactó vestirse de luces en la Maestranza, sobre todo porque “el ruedo es enorme, que desde arriba no se aprecia tanto, y luego desde abajo se ve más bonita la plaza”. Ahora tendrá dos novillos que suponen una “doble responsabilidad, en un cartel de tres como las figuras del toreo”. Por último, su objetivo para la final es “cortar las orejas, pero no me gustaría salirme de lo que es mi toreo, hacer bien las cosas, con un toreo puro y clásico”.

Javier Zuluetaserá el tercer novillero de la noche de triunfadores y para él el verse acartelado en la final “es un sueño, voy cargado de responsabilidad y de ilusión”. Sevilla supone mucho para Zulueta y lo pudo comprobar el 13 de julio, en su anterior actuación, sintiendo “muchas emociones desde que llegué al patio de cuadrillas hasta que me fui, fue un día soñado y escuchar los ‘olés’ de Sevilla, que son distintos al resto, hace sentirse a uno más torero”. Este jueves llega “con la misma responsabilidad que el día 13, pero tengo una doble oportunidad de demostrar mi toreo, con el objetivo de que el aficionado salga hablando de mí, que es lo más importante”. Por último, su deseo sería “salir por esa Puerta del Príncipe con la que todos soñamos”.