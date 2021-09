Tomás Rufo, en El Albero: “Quiero que el público siga ilusionándose conmigo”

Cuatro orejas en su alternativa en Valladolid. Esa fue la tarjeta de presentación del diestro toledano en su primer paseíllo en el escalafón superior. Una tarde de triunfo en la capital castellana en la que compartió cartel junto a El Juli y Manzanares. Tomás Rufo confirmó en Valladolid las condiciones que ha mostrado en su etapa de novillero y salió lanzado en su estreno como matador de toros.

El nuevo matador de toros pasó esta semana por El Albero, donde recordó cómo vivió un día tan especial para él como el de la alternativa. Rufo rememoró una jornada que definió de “preciosa, donde me sentí muy torero. Disfruté de todo y pude compartir cartel con dos figuras del toreo”.

Sobre cómo vivió las horas previas al paseíllo en el coso del Paseo de Zorrilla, el torero toledano explicó que se encontró “tranquilo, estuve en el gimnasio del hotel para romper a sudar un poco antes de salir camino de la plaza. Pero disfruté desde por la mañana. Era un día soñado por mí y por fin llegaba”.

Sobre las palabras que le dedicó El Juli en la ceremonia de alternativa, Rufo comentó que “lo que me dijo me lo quedo para mí, pero tanto Juli como Manzanares estuvieron conmigo muy pendientes toda la tarde, muy cariñosos. Juli me hizo ver lo bonito pero también lo duro de esta profesión y ojalá pueda compartir muchas tardes junto a él”.

Tomás Rufo y El Juli en su salida a hombros este sábado en Valladolid









El torero de Pepino también repasó en COPE su trayectoria como novillero, una carrera que ha sido “corta pero intensa. He toreado poco pero en sitios importantes, como en Madrid, donde abría la puerta grande en la última Feria de Otoño. De cara a la próxima temporada, está todo en la mano de mis apoderados, ellos decidirán cómo será. Yo intentaré prepararme para estar a la altura e ilusionar a la gente”.

Tomás Rufo habló sobre cómo vivió el tiempo de confinamiento y la imposibilidad de rentabilizar el triunfo venteño. “Yo sabía que el mundo del toro tiene memoria. Pero es verdad que al principio fue duro porque veía que todo el esfuerzo hecho anteriormente no tenía recompensa. Me agobié un poco. Pero después noté que el público me estaba esperando. Y cuando he vuelto, se ha visto una versión mejorada de Tomás Rufo”.

El nuevo matador de toros explicó su apoderamiento con Nautalia y Rafael García Garrido, una aventura que duró a penas una temporada. “Rafael tenía otros asuntos personales y no pudo hacerse cargo de mi carrera. Pasamos un año en el que toreé muy poco, solo tres novilladas. Y ahora estoy apoderado por la casa Lozano, soy un privilegiado y estoy aprendiendo y madurando mucho como torero y como persona.

Y tras Valladolid, este sábado Tomás Rufo estará acartelado en el regreso de los festejos a Talavera de la Reina, arropado por sus paisanos, junto a Diego Ventura y El Juli. “Es un cartel de figuras. Intentaré estar a la altura y aunque suene muy difícil y complicado, quiero estar a su altura. Verme junto a El Juli es una ilusión máxima, no me quiero quedar atrás y arrearé. Quiero que el público siga ilusionándose conmigo”, concluye el toledano.