La terna se reparte ocho orejas y un rabo en Niebla (Huelva)

Los diestros Manuel Escribano, que cortó dos orejas y rabo a un bravo toro de Buenavista, Alberto López Simón, que sumó cuatro orejas en la tarde de su reaparición tras la cornada de la Feria de Otoño, y David Galván, que sumó dos trofeos, salieron triunfadores hoy en la localidad onubense de Niebla.

Escribano firmó la faena de la tarde ante el cuarto, un toro bravo y exigente, al que el sevillano realizó una faena poderosa y de mano baja. Entendió a la perfección las condiciones del toro, que acabó entregándose al torero de Gerena. Rubricó la actuación con una gran estocada, siendo concedidos los máximos trofeos. Su primero se paró muy pronto y no dio opciones.

David Galván se llevó el peor lote. Su primero fue un toro orientado, que le propinó dos fuertes volteretas sin consecuencias aparentes. Faena de mucha entrega, sin que el toro acabara nunca por entregarse en la muleta del torero. El quinto de la tarde llegó muy mermado a la faena de muleta, defendiéndose más que embistiendo. Quiso el torero, sin pasar de faena voluntariosa.

El primero de López Simón fue el más enclasado de la tarde, con embestidas profundas pero sin repetición. No fue una faena ligada, pero sí entregada y con mucha disposición, y con muletazos profundos y con enjundia. Gran faena del torero de Barajas. El sexto no tuvo celo, y la faena no llegó a los tendidos por la sosería en las embestidas del toro. Lo mejor, la gran estocada final.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Buenavista, de correcta presentación, encastados y de juego variado.

Manuel Escribano (nazareno y azabache): estocada defectuosa, pinchazo y estocada (ovación); estocada (dos orejas y rabo).

David Galván (azul marino y oro): pinchazo y estocada (oreja); estocada (oreja).

López Simón (azul marino y oro): pinchazo y estocada (dos orejas); estocada (dos orejas).

La plaza registró tres cuartos largos de entrada en tarde de agradable temperatura.