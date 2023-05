Talavante presenta una obra de Manuel León como imagen para su temporada

La obra pictórica “El verdadero toro es el público”, de Manuel León, se ha presentado en la tarde de hoy en la Plaza de Toros de Las Ventas, con la presencia de Alejandro Talavante. En el acto se ha dado a conocer el retrato que el artista sevillano ha realizado del diestro extremeño y que será su imagen durante la temporada 2023.

El torero ha afirmado ante los presentes que “pensé en Manuel porque es un artista del que se aprende todos los días por el inmenso arte y la cultura que tiene dentro”. Además, ha confesado que “con esta manera de hacer campaña se llega a un público que antes no llegábamos. Con estas iniciativas me ha ido bien, se ha unido mucha gente a la fiesta a través de esto, y lo voy a seguir haciendo”. En el cuadro aparece un vestido que simboliza mucho para el diestro: “Con este traje viví una tarde muy dura en mi carrera en esta plaza el pasado año y me apetecía ponerlo para recordar que, a veces, no todo es triunfo”, ha remarcado.

La pieza es un óleo sobre lino, con una pincelada muy personal en gran formato de 250x200 cm. El boceto de la obra parte de una imagen de perfil del torero mirando al horizonte, en una profunda reflexión, que comparte algunas características de los retratos áureos de reyes y emperadores que aparecen en las monedas y sellos. Manuel León ha querido plasmar la Tauromaquia de una forma muy original y vanguardista. El cuadro, que tiene su origen en una conversación del artista con el torero, “está lleno de simbolismo y fuerza visual, invita al espectador a adentrarse en el mundo del toro desde una perspectiva diferente y a reflexionar sobre la importancia de esta expresión artística en la cultura española”, como explica el artista.

Destaca el fondo abstracto en diferentes tonos de azules que simulan el cielo al anochecer. Para ello ha utilizado una técnica inspirada en las primeras representaciones de las pinturas rupestres de Altamira y ha sido realizada con las manos, lo que le da una textura orgánica y natural. Otro de los elementos claves es el traje de luces, que adquiere un gran simbolismo dentro de la obra y que se convierte en una especie de “traje de superhéroe”. De esta manera, Manuel León destaca “la habilidad, valentía y un gran sentido estético de la Tauromaquia”.

“Poder pintar esta obra, me ha permitido trabajar el retrato, género en el que me encuentro muy cómodo y, sobre todo, he podido adentrarme en profundidad en la figura del torero y en el significado real que tiene la cultura en nuestra sociedad actual”, explicó Manuel.

Esta no es la primera incursión de la pintura de León en la temática taurina, pues cuenta con otras tres obras sobre el mundo de los toros: “No se puede dar a Dios por sentado”, “El espejo en que te miras te dirá como tú eres” y “El toro verde en busca de la estrella polar”, cartel para la feria de Olivenza de 2020.