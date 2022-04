Suspendidas las corridas de Brihuega (Guadalajara) y San Clemente (Cuenca)

Las corridas de toros programadas para esta tarde en los municipios manchegos de Brihuega y San Clemente han sido suspendidas debido a las fuertes lluvias caídas durante las últimas horas en la región y que han dejado impracticable el ruedo de ambos cosos taurinos.

En el caso de Brihuega (Guadalajara), la tradicional Corrida de Primavera ya corría serio peligro desde primera hora de la mañana, cuando, tras confirmarse la baja de Morante de la Puebla por lesión, fuentes cercanas a los otros dos toreros actuantes confirmaban a EFE que iba a ser muy difícil que el festejo fuera a darse por las malas condiciones del piso.

No obstante, la corrida se sorteó a las 12:00 horas y no ha sido hasta las 18:00, hora del inicio del festejo, cuando se ha tomado la decisión con Diego Urdiales y Ginés Marín vestidos de luces en el túnel de cuadrillas, los cuales han comprobado "in situ" que era imposible la celebración de la corrida por el barrizal en el que se había convertido el ruedo del coso de La Muralla.

Los toreros, en conformidad con la empresa y la autoridad, han determinado la suspensión de la Corrida de Primavera. La devolución de las entradas se realizará en el hotel Villa de Brihuega, ya que, de momento, no se ha barajado la posibilidad de retomar la función en alguna otra futura fecha.

Algo parecido ha ocurrido en la localidad conquense de San Clemente, que iba a retomar su actividad taurina después de tres años debido a la pandemia de la Covid-19.

Pero las lluvias y el mal estado del ruedo han propiciado que se suspensa el festejo mixto en el que iban a tomar parte Sergio Serrano y Álvaro Lorenzo, junto a la rejoneadora Lea Vicens, con toros de la ganadería de Castillejo de Huebra.

A estas dos suspensiones hay que sumar también la del tercer festejo de la Copa Chenel, que iba a celebrarse este sábado en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix, y que ya ayer quedó suspendido, precisamente, por la lluvia y el mal tiempo que se preveía también para hoy en la comunidad madrileña.

En este caso, la corrida, en la que estaban anunciados Diego Carretero, Ángel Téllez y Marcos con astados de Paco Galache y Baltasar Ibán, ha quedado pospuesta para el próximo 14 de mayo con el mismo cartel de toros y toreros.