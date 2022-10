Sergio Rodríguez: “Quiero que Ávila y su provincia se identifiquen conmigo”

Cuatro novillos en solitario para cerrar una temporada que comenzó con éxito en la ya lejana Feria de San Blas de Valdemorillo y que concluirá este sábado en Ávila con motivo de sus fiestas de Santa Teresa.

Sergio Rodríguez ha sido uno de los nombres propios del escalafón novilleril y quiere que esta apuesta le deje bien situado de cara a un 2023 que se antoja crucial para su carrera.

El novillero abulense reconoce a COPE que esta encerrona se fraguó “como una opción que ya se barajó el año pasado pero que decidimos dejarla para más adelante. Este año, al echar una temporada buena y al estar a estas alturas en un buen momento, decidimos aprovecharlo. El empresario y el ayuntamiento de Ávila se pusieron en contacto con nosotros y tampoco pudimos decir que no”.

Rodríguez hace balance de su temporada y explica que “ha sido un año importante desde que comencé en Valdemorillo. Ya esa tarde marcó lo que iba a ser mi año. Ahora en agosto y septiembre ha podido entrar en muchas ferias de novilladas y salir triunfador de varias”.

Sobre el día elegido, festividad de Santa Teresa, el novillero navero reconoce que “es un día importante, no es una tarde cualquiera. Hay mucho que ganar, pero también pones en riesgo cosas. Es un día en el que tengo que estar muy abierto de mente y preparado. Tengo que tener variedad para mantener el interés del público”

?? Los novillos para mi encerrona en Ávila.



15 Octubre - 17:30h



¡Nos vemos en el cierre de temporada!#SRpic.twitter.com/tmdVKiVu2N — Sergio Rodríguez (@sergiorguez_sr) October 13, 2022

Que la encerrona sea en la capital abulense, dota al reto de un cariz de mayor responsabilidad para el novillero, ya que “nadie es profeta en su tierra. Pero el hecho de hacer esta encerrona en Ávila me llena de responsabilidad. No es lo mismo que toree un paisano que uno de fuera. Yo vivo allí y si las cosas salen bien, será perfecto. Pero si salen mal, me lo recordarán de por vida”.

Por último, Sergio Rodríguez lanza un deseo para este festejo: “Quiero que esta fecha sea el remate a una gran temporada y sobre todo, triunfar y que Ávila su provincia se identifiquen con Sergio Rodríguez”, concluye.

