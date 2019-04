Serafín Marín: “Albert Rivera me abandonó y Vox me ha devuelto la ilusión por la política”

“Con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar por hacer un bien a la Fiesta. Y lo hago por mi tierra, Barcelona”, así de contundente se mostraba Serafín Marín ante su nueva aventura política.

El diestro de Moncada y Reixach será el número tres por la lista de Vox al Congreso por Barcelona, una puesto desde el que intentará defender “el mundo del toro y el rural. Quiero ser el mejor representante que puedan tener ambos mundos. Vox me tendió la mano y hay que aprovecharlo. Para mi fue un honor y voy a intentar mejorar y potenciar la Tauromaquia”

Serafín también explicó los motivos por los que ha aceptado la propuesta del partido verde. “Primero porque en Vox abandera la defensa de la Tauromaquia sin complejos como otros partidos. Anteriormente, la política me dejó abandonado, frustrado... algún político como Albert Rivera que creía que era amigo mío, me abandonó de aquella manera. Me utilizaron y me lanzaron. Desde entonces no había vuelto a creer en la política. Pero Vox me devolvió la ilusión antes incluso de que me llamasen. Me llamó Santiago Abascal para decirme que querían a un torero para que defendiese la Tauromaquia en el Congreso”.

“Todos dicen que no hay politizar los toros, pero desgraciadamente ya están politizados, entonces hay que estar dentro de la política para que no sigan machacándolos”

Sobre los ataques recibidos desde que se ha conocido su candidatura, el torero catalán relató que “a nosotros nos acusan de cosas por culpa del desconocimiento. Pero ya que Vox y el PP quieren ayudar al mundo del toro y nos han pedido ayuda, hay que quitarse el traje de luces y ponerse traje y corbata para defender la Fiesta”.

Sobre sus planes y propuestas que llevará en su programa político, Serafín Marín reconoció que “llevo cuatro días en esto y voy poco a poco viendo cosas para proteger y potenciar la tauromaquia. Quiero ver algún tipo de subvención como las que tiene el cine, que genera mucho menos que el mundo del toro. Un reglamento taurino único a nivel nacional y no tantos autonómicos como hay ahora. O también regular el aspecto sanitario de los festejos. Tenemos mucho trabajo por delante”, concluyó el diestro.