El sector taurino muestra su apoyo al Gobierno de Aragón por el nuevo reglamento

La fiesta de toros ha vivido recientes momentos críticos. La instrumentalización política, la pandemia del Covid y, por qué no decirlo, ciertas prácticas y costumbres internas han sido obstáculos a resolver.



En los últimos años, gracias al trabajo de la Fundación Toro de Lidia y al propio ejercicio crítico del sector, se han tendido puentes con las administraciones y los avances empiezan a ser palpables. Los primeros objetivos eran determinados: conseguir un sector “fuerte” protegiendo la libre competencia entre empresas, desterrando la competencia desleal y garantizando los derechos de los toreros.



Una de las herramientas que permite avanzar en este sentido es el nuevo Reglamento Taurino de Aragón, necesario en una tierra que ama la tauromaquia con particular idiosincrasia y pergeñado a mano tendida y generosamente entre todos los que quieren un futuro digno y libre para la fiesta de toros.



Sin embargo, es normal que aquellos que viven en el lodo de la clandestinidad, del fraude continuo a trabajadores, Seguridad Social y Agencia Tributaria estén en contra de los avances y las medidas de control. El hecho de que en Aragón a partir de ahora no puedan organizar festejos ni participar en ellos todos aquellos que hayan incumplido sus obligaciones empresariales y profesionales es un varapalo grande para los habituales defraudadores del sector taurino y es comprensible que se revuelvan y quieran asustar y frenar el avance y las mejoras en el sector taurino amenazando con denuncias y querellas que una y otra vez serán rechazadas en juzgados y tribunales.



Por ello, queremos manifestar a través de esta nota de prensa que las asociaciones de empresarios, matadores, rejoneadores, novilleros, picadores, banderilleros y mozos de espada seguirán trabajando para que la fiesta de toros tenga un futuro digno y artístico y apoyará sin titubeos a todas las administraciones, como el Gobierno de Aragón y sus Consejerías que colaboren en este cometido.