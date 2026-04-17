Sao Torcato y El Retamar, duelo de encastes este domingo en Valdilecha

La cuarta clasificatoria de la Copa Chenel 2026 presenta un desafío ganadero de primer nivel con dos hierros muy diferentes. Desde el campo bravo portugués llega Sao Torcato, una de las ganaderías más destacadas del país vecino. Su ganadero, Joaquím Alves López de Andrade, define al animal de la casa como “un toro bajo, bien hecho, con mucha movilidad y transmisión”, características que prometen un gran espectáculo en el ruedo.

FOTOGALERÍA Los toros de Sao Torcato y El Retamar para Valdilecha

La contraparte española la pone El Retamar, uno de los hierros más representativos de la Comunidad de Madrid. Para su mayoral, Matías Cruz, la participación en este tipo de certámenes es fundamental. Según afirma, “son un escaparate que nos permite a las ganaderías darnos a conocer, y a su vez una gran responsabilidad que asumimos”.

Tres toreros en busca de la gloria

El cartel de toreros está encabezado por Alejandro Marcos, quien, tras una etapa deslumbrante como novillero, llega al certamen con la solidez y madurez que otorgan los grandes triunfos. El propio diestro afronta la Copa Chenel “como una oportunidad de altura para volver a torear y tener cierta repercusión”.

En segundo lugar actuará el aragonés Jorge Isiegas, cuya carrera se vio directamente afectada por la pandemia, al ser el último torero en tomar la alternativa justo antes de su estallido. Para él, este festejo es clave: “Participar en la Copa Chenel supone un escaparate y una oportunidad importante para darme a conocer a aquellos aficionados que no me conozcan”.

Cierra el cartel Fabio Jiménez, un joven riojano de tan solo 23 años que irrumpe como una de las novedades más ilusionantes del escalafón. El matador llega con la ambición de dejar su huella, afirmando que su objetivo es “demostrar al aficionado el torero que soy y el que quiero llegar a ser”.

Valdilecha, epicentro de la tradición

La localidad de Valdilecha será la encargada de acoger esta emocionante cuarta clasificatoria. Su alcalde, Javier López, ha reafirmado el compromiso del municipio con la tauromaquia, declarando que “para nosotros la Copa Chenel es una apuesta por la tradición, por nuestra forma de ser y de vivir”.