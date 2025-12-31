RUCTL, 120 años defendiendo al toro bravo y al campo español

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha puesto punto final a un 2025 especialmente significativo, el año en el que ha celebrado el 120 aniversario de su fundación, una efeméride que ha servido para mirar al pasado con orgullo y proyectar su labor hacia el futuro.

A lo largo del año, la RUCTL ha desarrollado un amplio programa de actos conmemorativos que han rendido homenaje a los ganaderos que han sostenido, generación tras generación, el toro bravo como patrimonio cultural, medioambiental y económico. Entre los momentos más destacados figura la corrida del 120 aniversario en la plaza de toros de Las Ventas, concebida como un reconocimiento al papel central del toro en la tauromaquia.

La celebración alcanzó uno de sus puntos álgidos con la gala institucional del aniversario, presidida por S.A.R. la Infanta Doña Elena, en la que se homenajeó de manera especial a los hierros fundadores de la Real Unión. Otro de los hitos del año fue la presentación en Sevilla de El Libro Verde del Toro Bravo, una obra que subraya la aportación del toro a la biodiversidad, la dehesa y el mundo rural.

El aniversario también tuvo reflejo en el ámbito cultural y del campo, con la participación de la RUCTL en citas como el Concurso Nacional de Faenas y Doma de Campo de Ciudad Rodrigo o la Feria Ecuextre de Badajoz, además de numerosos reconocimientos recibidos en distintos puntos de España. Con el cierre de este año histórico, la Real Unión reafirma su compromiso con la defensa del toro bravo, la excelencia ganadera y la conservación del medio natural, pilares de una institución con más de un siglo de historia