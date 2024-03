“Tranquilo, más tranquilo de lo que imaginaba. Estoy seguro de mí mismo y convencido de triunfar”. Así se siente Román a escasas veinticuatro horas de encerrarse con seis toros de distintas ganaderías en el segundo festejo de una Feria de Fallas que comienza este sábado.

El domingo, sin embargo, las previsiones meteorológicas no son muy favorables y sobre Valencia hablan de viento. Sin embargo, para el diestro levantino, “las condiciones del tiempo influyen mucho durante la tarde, pero no dependen de mí. Yo lo que quiero es ser capaz de mantener la intensidad durante los seis toros, dar lo máximo de mí… eso es lo que me tiene que preocupar en los momentos previos al festejo”.

Román reconoce a COPE que “siempre he sentido el apoyo de la gente de Valencia. Me siento un afortunado por ello y es bonito ver que la gente está contigo en un reto como este. La afición de Valencia siempre ha defendido lo suyo, está muy orgulloso de lo que tiene”.

Lo que tiene claro el valenciano es que este festejo “no es para nada una final para mí ni para mi carrera. Me lo tomo como una motivación, como un día bonito. Pero pase lo que pase, el lunes habrá que volver a entrenar. Me lo tomo como un reto de mi y que haya o no triunfo, sea positivo de cara a mi futuro”.

“En el toreo puede pasar cualquier cosa. Pero triunfe o no, no voy a ser ni mejor ni peor. Seré el mismo”, continúa relatando Román. “En el toreo vivimos en la inmediatez y creemos que una tarde en concreto es clave y no. Las tardes que menos te crees son las que después marcan más”.









Sobre si habrá variedad o tiene pensado algo especial durante la lidia de los seis toros, el diestro reconoce que “me han preguntado mucho que si voy a sorprender con algo durante el festejo. Y es que no voy a hacer nada especial. Voy a ser yo mismo porque el aficionado viene a verme tal y como soy. Son seis toros y quiero tener variedad dentro de un orden. No voy a inventar nada nuevo que no se haya hecho hasta ahora. No se va a ver un nuevo Román como algunos piensan. Se verá mi evolución y daré lo máximo de mí. Pero no quiero innovar, la verdad”.

Román también adelanta en COPE el vestido que lucirá para un día tan especial para él: “Se me vino a la cabeza y me he hecho un vestido precioso. Es una copia de un vestido de Manuel Granero y será un pequeño homenaje a quien marcó tanto la historia del toreo en Valencia”.

Por último, y hablando de la materia prima que tendrá delante este domingo, Román ha reconocido que “cuando es una encerrona es un día especial porque tienes que estar pendiente de todo. No sé qué se aprobará o no pero se ha hecho con todo el cariño del mundo y ojalá salgo todo bien”, finaliza el torero valenciano.

