Román: “Quiero dar en Otoño lo que no pude dar a los aficionados en San Isidro”

Días antes de su regreso a Madrid, Román ha tenido que hacer un parón por culpa de cogida sufrida en Bayona. “Se me abrió esta semana la herida, y hay que ser realista, lo imporante es Madrid. Estoy bien, pero no me cierra la herida por haber reaparecido antes de tiempo”, explicaba el valenciano en El Albero.

Y es que para Román, la cita de la Feria de Otoño tiene connotaciones especiales ya que “este San Isidro vine tres tardes y no rodaron las cosas. Así que quiero dar a los aficionados en Otoño lo que no pude darles en San Isidro”

“Este año ha habido triunfos pero ha faltado un 'pelotazo' sonoro, ojalá sea en Madrid este domingo”

Una tarde triunfal de la temporada veraniega de Román fue en la Feria de Julio de su Valencia. Pero a pesar de su salida a hombros ese día, el torero cree que “fue una tarde bonita para el que estuvo en el tendido. En el sexto tuve que sobreponerme a todo y sacar todo lo que tenía. Pero para mí tampoco fue una tarde imporante. Por ejemplo, fue la de Bilbao aunque no cortase ninguna oreja”.

Y es que la temporada de Román ha estado marcada por las cornadas. “En Valencia estuve bien pero me pegaron la cornada. Solo pude lidiar un toro esa tarde y me dejó sin torear el día de San José. Después voy a Sevilla, y otra cornada. Así que cuando fui a Madrid no llegué bien y no salieron las cosas como yo esperaba. Luego la cornada en Bayona a finales del verano. Ha sido una temporada rara...”, reconocía el diestro.

Este domingo tiene la oportunidad de reivindicarse en la Feria de Otoño con una ganadería en la que tiene mucha fe. “Yo sinceramente quería la corrida de El Puerto de San Lorenzo. Esa o la de Fuente Ymbro y salió El Puerto. Está echando una buena temporada en la que le están embistiendo muchos toros”, concluyó Román en El Albero.