Roca Rey se convierte en el primer nombre propio de la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda

Sanlúcar de Barrameda volverá a contar con la presencia de Andrés Roca Rey, que hará el paseíllo en el Coso de El Pino con motivo de la Feria de la Manzanilla 2026. El diestro peruano actuará en la corrida de toros anunciada para el domingo 7 de junio, convirtiendo una vez más a la feria sanluqueña en una de las citas de máximo interés en el calendario de los aficionados taurinos.

Una apuesta por la calidad

La presencia de Roca Rey en el cartel de la Feria de la Manzanilla 2026 supone una firme apuesta por la calidad y el atractivo de los festejos taurinos en Sanlúcar de Barrameda. De este modo, se consolida al Coso de El Pino como un escenario de referencia en el mundo de la tauromaquia.

Calendario taurino de 2026

Esta confirmación se suma al adelanto de la temporada taurina sanluqueña 2026 que la empresa Espectáculos Carmelo García dio a conocer semanas atrás. El calendario incluye también la Corrida de Rejones en primavera, fijada para el sábado 11 de abril, y la ya tradicional Corrida de toros Magallánica, que celebrará su VIII edición el domingo 16 de agosto.