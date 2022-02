Ramón Valencia: "Talavante no aceptó torear en abril con la televisión"

Sevilla recuperará el próximo mes de abril la normalidad en cuanto a su calendario taurino, aunque a su temporada le faltan nombres destacados como Alejandro Talavante, que no estará finalmente "al no aceptar torear en la Feria de Abril con la televisión", ha señalado el empresario Ramón Valencia.

"Le ofrecí dos tardes en abril y una en San Miguel, me preguntaron por la televisión y me dijeron que lo tenían que pensar. Tardó 20 días en contestarme y en ese tiempo salió la noticia de que iría a Madrid cuatro tardes y con la televisión", ha relatado Valencia.

"En ese momento decidí retomar la oferta e, incluso, le ofrecí una tarde más en San Miguel, pero su respuesta final fue que en abril no, pero que sí a lo San Miguel. Entonces ahí fue cuándo yo me negué porque para venir a San Miguel debía dejarse televisar en abril", añade.

Así de rotundo lo ha explicado el gerente de la empresa Pagés en el acto de presentación de los 23 festejos que compondrán la programación taurina en la capital hispalense durante este 2022, celebrado hoy en el Salón de los Carteles del coso maestrante y que deja un esquema muy similar al que quedó interrumpido en 2019 a causa de la pandemia de la covid-19.

Valencia ha estado acompañado del número dos de la empresa, Pedro Rodríguez Tamayo, y no ha eludido abordar otras polémicas como la ausencia del rejoneador Diego Ventura.

"Contraté primero a Guillermo Hermoso de Mendoza después de abrir la Puerta del Príncipe el año pasado y luego me senté, por supuesto, a hablar con Diego Ventura. Pero Parece ser que cuando torea Guillermo, Ventura quiere otros honorarios; él sabrá por qué los quiere incrementar pero la empresa no pudo admitir la oferta que hizo", ha zanjado Valencia.

Y sobre Paco Ureña: "Ni le he llamado; no podía ofrecerle algo que me pudiera aceptar acorde a su categoría", ha argumentado Valencia, quien también ha hablado del caso de otros matadores que habían reivindicado una tercera tarde como Emilio de Justo o Diego Urdiales, otros de los grandes triunfadores del pasado San Miguel, señalando que "había que poner un techo a las cosas".

El que sí estará, y por partida séxtuple, será Morante de la Puebla, el principal eje de una temporada cuya principal novedad está en la ampliación de la Feria de San Miguel en un festejo más, precisamente para propiciar la repetición del torero cigarrero en la feria de septiembre.

Valencia ha confirmado también que la presencia de Pablo Aguado y Juan Ortega en una única corrida del ciclo continuado cumplirán otras dos en Resurrección y San Miguel- se debía al criterio de limitar a tres tardes el concurso de la crema del escalafón.

"Tiene que entrar más gente, más compañeros y creo que se ha hecho un reparto bueno", ha añadido el gerente de Pagés.

Sin embargo, sí ha justificado la repetición hasta tres tardes- del hierro de Juan Pedro Domecq: "Es un gran ganadero, tiene una camada muy larga y no todo el mundo tiene la capacidad de presentar el número de toros necesario; eso es una garantía.

Sobre la ausencia del hierro de La Quinta, ha explicado que le dijeron que "no contaban con la garantía suficiente para venir y descartaron hacerlo en San Miguel si no podían hacerlo en abril".

Valencia ha reflexionado sobre los "miedos" de algunos ganaderos sevillanos a la hora de acudir a la Maestranza y ha puesto el ejemplo de la vacada de Luis Algarra, apalabrada para la temporada que viene.

Finalmente, Valencia ha confirmado que la Hermandad del Gran Poder será la beneficiaria del festival del 12 de octubre, fecha consagrada para las obras sociales y asistenciales de las cofradías sevillanas que destapó la hermandad de la Macarena, seguida de las del Baratillo y la Esperanza de Triana.

"Hay cola", ha bromeado el empresario mientras esperan su turno otras cofradías como la de Los Gitanos.

El empresario de la plaza de la Maestranza ha dado un último apunte sobre la polémica que a veces rodea la actuación de la Banda del Maestro Tejera, titular del coso sevillano: "Se le ha trasladado que debe ser comedido y ecuánime, sin intereses de su gusto particular respetando a la afición en el momento que pide una cosa u otra". EFE

