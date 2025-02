Ramón Valencia presenta los carteles de Sevilla: “Una feria sólida, rematada y equilibrada”

Manuel Viera

Morante de la Puebla con cinco tardes en la temporada y Daniel Luque con cuatro, son eje fundamental donde girará la temporada de toros de 2025 en la Maestranza. Tres tardes están anunciados Roca Rey, Talavante, Manzanares, Juan Ortega, Pablo Aguado, Borja Jiménez y Manuel Escribano. Lo ratificó Ramón Valencia, acompañado por su hijo Ramón Valencia Canorea, en el inicio del acto celebrado este mediodía en el Salón de Carteles de la plaza de toros de Sevilla, organizado para la prensa y convertido en multitudinario acto social. Estuvieron presentes el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, la consejera del Canal Sur, Lourdes Fuster, el teniente de alcalde delegado de Hacienda del ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, y el director de área de Fiestas Mayores, Javier Hernández, junto a otras personalidades de la sociedad civil sevillana.

Ramón Valencia se refirió a la cartelería presentada como “una feria sólida, rematada y equilibrada. Una feria de lujo”. Y además añadió que, “se cumple esa ley no escrita de premiar al que triunfa, como son los casos de Talavante, Perera, Daniel Luque o Borja Jiménez” Así la consideró el gerente de Pagés que se refirió, también, a ese equilibrio necesario en las combinaciones de figuras, triunfadores y nuevos toreros. En su compromiso con la tauromaquia habló de “una Feria de San Miguel con tres corridas de toros de auténtico lujo y un ciclo de novilladas con lo mejor y más prometedor de escalafón de novilleros.

Los carteles quedan como siguen:

domingo de resurrección

Domingo 20 de abril . Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Talavante y Daniel Luque.

FERIA DE ABRIL

Domingo, 27 de abril . Toros de Fuente Ymbro para Lama de Góngora, Calerito y Samuel Navalón.

Lunes, 28 de abril . Novillos de Talavante para Marco Pérez y Javier Zulueta (mano a mano).

Martes, 29 de abril . Toros de Fermín Bohórquez para Curro Díaz, Rubén Pinar y Román.

Miércoles, 30 de abril . Toros de Alcurrucén para El Fandi, David Galván y Ginés Marín.

Jueves, 1 de mayo . Toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Viernes, 2 de mayo . Toros de Jandilla - Vegahermosa para Sebastián Castella, José Mª Manzanares y Borja Jiménez.

Sábado, 3 de mayo . Toros de Victorino Martín para El Cid, Manuel Escribano y Daniel Luque.

Domingo, 4 de mayo . Toros de Fermín Bohórquez (rejones) para Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo H. de Mendoza.

Lunes, 5 de mayo . Toros de Hnos. García Jiménez - Olga Jiménez para Morante de la Puebla, José Mª Manzanares y Talavante.

Martes, 6 de mayo . Toros de Santiago Domecq para Manuel Escribano, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez.

Miércoles, 7 de mayo . Toros de Victoriano del Río - Toros de Cortés para Miguel Ángel Perera, Juan Ortega y Roca Rey.

Jueves, 8 de mayo . Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Sebastián Castella y Pablo Aguado.

Viernes, 9 de mayo . Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Tomás Rufo.

Sabado, 10 de mayo . Toros de El Parralejo para Cayetano (despedida de Sevilla), Roca Rey y David de Miranda.

Domingo, 11 de mayo . Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández.

NOVILLADAS DE ABONO

Domingo, 18 de mayo . Novillos de Fuente Ymbro para Manuel Román, Aarón Palacios y Mariscal Ruiz.

Domingo, 25 de mayo . Novillos de José Luis Pereda para la Final del Circuito de Novilladas de Andalucía.

Jueves, 12 de junio . Novillos de Fermín Bohórquez para Uceda Vargas, Cristiano Torres y El Mene.

Jueves, 19 de junio . Corpus. Novillos de Murteira Grave para Diego Bastos, Fuentes Bocanegra y Martín Morilla.

Jueves, 26 de junio . Novillos de Julio de la Puerta para Valentín Hoyos, Fabio Jiménez y Cristian González.

FERIA DE SAN MIGUEL

Viernes, 26 de septiembre . Toros de Victoriano del Río - Toros de Cortés para José Mª Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Sábado, 27 de septiembre . Toros de Garcigrande para Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Domingo, 28 de septiembre . Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta (alternativa).

Pagés Ramón Valencia, durante la presentación de carteles en Sevilla

Tras la presentación de los carteles Valencia enumeró estadísticas y habló de las novilladas. “Cincuenta y cinco dosieres ha recibido la empresa de novilleros dispuestos a ocupar un puesto en las novilladas programadas de abono. Catorce han sido los elegidos para los puestos de los cinco festejos programados, ya que un sexto festejo está destinado a la final del Circuito de Novilladas de la Junta de Andalucía y Fundación del Toro de Lidia. De los 14 escogidos, ocho harán su presentación en la Maestranza. “Se ha abierto el abanico y vendrán novilleros nuevos con esperanza de futuro”.

Ramón Valencia fue tajante a la hora de contestar con respecto a la posibilidad de que la Feria fuese televisada. “Hemos mantenido relación con One Toro pero no hemos llegado a concluir nada. Con Canal Sur tampoco hemos llegado a mantener ese contacto concluyente que nos lleve a algo positivo”. Así que, al día de hoy, la Feria no será televisará” .

Un Ramón Valencia que al final de su elocución atajó la polémica con una frase determinante: “Llevo veinticinco años sentado en esta mesa, y nunca hemos faltado a la palabra, si la hemos dado”. Refiriéndose a la retirada de la corrida de La Quinta por no cumplir la empresa la palabra dada de lidiarse en farolillos, según los ganaderos. También respondió a la ausencia de Emilio de Justo y su posterior oferta de matar los toros de La Quinta en solitario, aquí el empresario fue difuso: “Plantear una guerra sin armas, es difícil”. Y con respecto a la pregunta de por qué Oliva Soto con tres orejas en las dos últimos festejos en la Maestranza no está, la repuesta fue rotunda: “Todos no caben”.

Ramon Valencia Canorea habló del precio de las localidades para la temporada de 2025, que para las entradas sueltas tendrán la subida del IPC. Sí se pondrán a la venta para jóvenes 250 localidades de sol alto al precio de 450 euros el abono. También se refirió al bono cultural, invitando a los jóvenes que lo deseen que puedan optar con él a la adquisición de localidades en las taquillas de la empresa para los festejos en la Maestranza”.